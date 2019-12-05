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Шахтар хоче підписати румунського таланта

Сьогодні 16:31 628 0
Денніс Ман може продовжити кар’єру в УПЛ
Шахтар хоче підписати румунського таланта
#Ман, #Стяуа, #Шахтар

Джерело - espreso.tv.

Півзахисник румунського Стяуа Денніс Ман ввійшов у сферу інтересів донецького Шахтаря.

Про це повідомляє mundodeportivo.com.

Окрім Шахтаря у хавбеку зацікавлені англійський Манчестер Юнайтед, іспанська Севілья, італійська Рома, російський Зеніт.

21-річний Ман досить яскраво проявляє себе в чемпіонаті Румунії, де у 9 матчах нинішнього сезону відзначився 2 забитими м'ячами.

Стяуа оцінила гравця щонайменше у 20 млн євро.

Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.

Раніше, Динамо здобуло перемогу над Олімпіком.

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