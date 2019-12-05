Шахтар хоче підписати румунського таланта

Джерело - espreso.tv.
Півзахисник румунського Стяуа Денніс Ман ввійшов у сферу інтересів донецького Шахтаря.
Про це повідомляє mundodeportivo.com.
Окрім Шахтаря у хавбеку зацікавлені англійський Манчестер Юнайтед, іспанська Севілья, італійська Рома, російський Зеніт.
21-річний Ман досить яскраво проявляє себе в чемпіонаті Румунії, де у 9 матчах нинішнього сезону відзначився 2 забитими м'ячами.
Стяуа оцінила гравця щонайменше у 20 млн євро.
Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.
Раніше, Динамо здобуло перемогу над Олімпіком.