Лідер Аталанти може пропустити матч з Шахтарем

Джерело - Tribuna.com.
Нападник Аталанти Дуван Сапата може пропустити заключний матч групового етапу ЛЧ проти Шахтаря.
Про це футболіст заявив у коментарі Sky Sport.
"До сих пір немає точної дати мого повернення. Я не знаю, коли повернуся на поле. Мені потрібно проходити відновлення, адже пошкодження сухожилля дуже серйозне і складне.
Якби це була тільки м'язова травма, я б уже повернувся на поле. Але мені потрібно подбати про себе, а потім вже повертатися.
Мої партнери по команді знають, що ми граємо вирішальний матч в сезоні проти Шахтаря, впевнений, команда зіграє добре, щоб пройти далі", - сказав Сапата.
Сапата не грав з 12 жовтня через травму.
Раніше, Сапата вказав на проблему Маліновського.