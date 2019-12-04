Лідер Аталанти може пропустити матч з Шахтарем

Нападник Аталанти Дуван Сапата може пропустити заключний матч групового етапу ЛЧ проти Шахтаря.

Про це футболіст заявив у коментарі Sky Sport.

"До сих пір немає точної дати мого повернення. Я не знаю, коли повернуся на поле. Мені потрібно проходити відновлення, адже пошкодження сухожилля дуже серйозне і складне.

Якби це була тільки м'язова травма, я б уже повернувся на поле. Але мені потрібно подбати про себе, а потім вже повертатися.

Мої партнери по команді знають, що ми граємо вирішальний матч в сезоні проти Шахтаря, впевнений, команда зіграє добре, щоб пройти далі", - сказав Сапата.