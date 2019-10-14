Лідер Аталанти вибув мінімум на три тижні

Сапата отримав травму у матчі збірної

Травма, отримана у контрольному матчі Колумбія - Чилі, не дозволить Дувану Сапата виходити на поле мінімум три тижні.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Через пошкодження привідного м'яза колумбієць пропустить як мінімум чотири туру Серії А (матчі проти Лаціо, Удінезе, Наполі і Кальярі), а також два туру Ліги чемпіонів (поєдинки проти Манчестер Сіті).

Дуван Сапата, на рахунку якого в нинішньому сезоні 6 голів в чемпіонаті (7 матчів) і 1 гол у Лізі чемпіонів (2 матчі), був визнаний найкращим гравцем Аталанти в серпні і вересні.

Раніше, Пиварич порівняв Шахтар із Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Аталанта із Маліновським розгромила Лечче.