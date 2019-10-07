Український півзахисник Руслан Маліновський дуже швидко освоївся у своїй новій команді, йому залишилось підтягнути лише мову.

Про це розповів нападник Аталанти Дуван Сапата.

"Ми називаємо його Малі. Він дуже швидко влився в колектив і відразу показав, що готовий до нових викликів. Можу відзначити його людські якості - Малі дуже добре до всіх ставиться і завжди готовий прийти на допомогу.