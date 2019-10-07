Джерело - sport.ua.
Український півзахисник Руслан Маліновський дуже швидко освоївся у своїй новій команді, йому залишилось підтягнути лише мову.
Про це розповів нападник Аталанти Дуван Сапата.
"Ми називаємо його Малі. Він дуже швидко влився в колектив і відразу показав, що готовий до нових викликів. Можу відзначити його людські якості - Малі дуже добре до всіх ставиться і завжди готовий прийти на допомогу.
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Залишилося тільки підтягти італійську мову", - вважає Сапата.
Нагадаємо, Маліновський у матчі проти Лечче показав 100% точність пасів.