Лавриненко: Навіть Ванга не нагадала б такі результати матчів Першої ліги

Весною буде ще більше боротьби у матчах Першої ліги.

Про це наставник Інгульця Сергій Лавриненко заявив клубній прес-службі.

“Ми очікували, що у чемпіонаті Першої ліги буде серйозна боротьба. Дуже багато сильних і стабільних колективів. У кожному турі є дві-три гри, що є дуже цікавими, непередбачувані результати. Якщо взяти останній тур, Гірник-Спорт, який перед тим переміг лідерів Рух і Оболонь Бровар, програв Кременю. Металіст 1925 програв 0:5 Агробізнесу. Я думаю, що навіть Ванга не нагадала б такі результати. Від таких матчів виграє вболівальник, і вся аудиторія, яка слідкує за Першою лігою.

Весною ми будемо очікувати ще більше боротьби, безкомпромісну боротьбу. У весняній частині не так багато буде ігор і тому кожне очко буде на вагу золота”, – зазначив Лавриненко.