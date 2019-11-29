В УПЛ потрібен формат змагань за участі 16 команд.

Про це заявив гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов в ефірі ТаТоТаке.

"Треба 16 команд, але потрібно розуміти, хто зайде в УПЛ. Якщо Металіст-1925, Чорноморець, Волинь, Оболонь Бровар, то так.

Ви дивилися матч між Інгульцем і Металістом-1925? Там сто чоловік на трибунах, темінь, освітлення немає, але ця команда може потрапити в УПЛ. Знаємо гонор їх неадекватного президента ( Олександр Поворознюк - прим.), він скаже: "Я буду тут грати".

Як там можна проводити матчі? Ми там грали півфінал Кубка України. Так, ми програли. Питань немає, що це неприпустимо. Але враження, що десь вирізали шматок газону перед матчем і просто кинули на поле. Він не проріс, чіплявся ногами, перевертався.

Ми зайшли в роздягальню, де півкоманди має можливість переодягнутися, а решта повинні почекати, така вона маленька. Ціле літо на стадіоні нічого не робили. Ось урожай зібрали і почали. Ще років зо три його будуватимуть. А де буде грати команда?"- сказав Рафаїлов.