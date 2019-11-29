 Рафаїлов: Неадекватний президент Інгульця скаже, що буде грати в УПЛ на своєму стадіоні, але там темінь. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов: Неадекватний президент Інгульця скаже, що буде грати в УПЛ на своєму стадіоні, але там темінь

Сьогодні 16:12 412 0
Гендиректор Зорі про інфраструктуру клубу Першої ліги
Рафаїлов: Неадекватний президент Інгульця скаже, що буде грати в УПЛ на своєму стадіоні, але там темінь
#Рафаїлов, #Інгулець

Джерело - Tribuna.com.

В УПЛ потрібен формат змагань за участі 16 команд.

Про це заявив гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов в ефірі ТаТоТаке.

"Треба 16 команд, але потрібно розуміти, хто зайде в УПЛ. Якщо Металіст-1925, Чорноморець, Волинь, Оболонь Бровар, то так.

Ви дивилися матч між Інгульцем і Металістом-1925? Там сто чоловік на трибунах, темінь, освітлення немає, але ця команда може потрапити в УПЛ. Знаємо гонор їх неадекватного президента ( Олександр Поворознюк - прим.), він скаже: "Я буду тут грати".

Як там можна проводити матчі? Ми там грали півфінал Кубка України. Так, ми програли. Питань немає, що це неприпустимо. Але враження, що десь вирізали шматок газону перед матчем і просто кинули на поле. Він не проріс, чіплявся ногами, перевертався.

Ми зайшли в роздягальню, де півкоманди має можливість переодягнутися, а решта повинні почекати, така вона маленька. Ціле літо на стадіоні нічого не робили. Ось урожай зібрали і почали. Ще років зо три його будуватимуть. А де буде грати команда?"- сказав Рафаїлов. 

Раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк заявляв, що в УПЛ команда буде грати на своєму новому стадіоні, який встигнуть до того моменту добудувати. 

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на рівень Вернидуба.

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