 Рафаїлов: Солігорський Шахтар – це рівень Вернидуба | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Мальме - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 21:55 1148
Олександрія - Вольфсбург: ОНЛАЙН
Сьогодні 15:13 117
Українського арбітра підозрюють у хабарництві
Сьогодні 13:46 799
Світоліна стала автором удару місяця у WTA
Сьогодні 12:56 686
Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:25 848
Мальме - Динамо Київ: ОНЛАЙН
Сьогодні 11:03 1456
Динамо найкраща команда нашої групи – тренер Мальме
Сьогодні 08:11 1307
Барселона перемогла Боруссію, Ліверпуль зіграв внічию з Наполі. Результати матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 1840
Левськи знищив Дніпро, Київ-Баскет здолав Цмокі-Мінськ у Кубку Європи
Вчора 20:49 716
Мотор переміг Порту у Лізі чемпіонів
Вчора 20:35 1306
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Футбол Команда УПЛ може знятися з чемпіонату 20
15:52 Баскетбол Леброн набрав 33 тис очок у НБА 159
15:37 Олімпійські ігри-2020 Уткін закликав російських спортсменів подавати позови проти Росії 999
15:24 Біатлон Доценко дев’ятий на Кубку світі у Шушені 201
15:19 Футбол Суперліга Паріматч: старт другого кола 129
15:13 Футбол Анчелотті вказав секрет успіху у матчі із Ліверпулем 391
15:13 Футбол Олександрія - Вольфсбург: ОНЛАЙН 117
14:48 Футбол Шаран: Вольфсбург – фаворит групи 98
14:30 Футбол Американський фонд викупив частку компанії власника Манчестер Сіті 284
14:15 Футбол Голанд встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів 330
13:46 Футбол Українського арбітра підозрюють у хабарництві 799
13:34 Бокс Гарсія відмовився від бою із Ломаченком заради Пак’яо 499
13:19 Футбол Рафаїлов: Солігорський Шахтар – це рівень Вернидуба 946
13:16 Блог Рафаїлов — про зарплати, Вернидуба, Шахтар, війну, вболівальників і геїв - ТаТоТаке 408
13:06 Блог Леброн подарував фанату свої кросівки 251
12:56 Теніс Світоліна стала автором удару місяця у WTA 686
12:38 Футбол Боруссія хоче підписати Манджукича та Джана 211
12:25 Футбол Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА 848
12:15 Бокс Ф’юрі: Друга поразка розрушить кар’єру Джошуа 220
11:56 Футбол Григорчук хоче обіграти Манчестер Юнайтед 1092
11:36 Футбол Нагельсманн став наймолодшими тренером, який вивів команду у плей-оф Ліги чемпіонів 609
11:25 Футбол Клопп: Ми зіграли не найкращим чином 380
11:10 Баскетбол Бостон обіграв Бруклін, перемоги Кліпперс та Голден Стейт. Результати матчів НБА 175
11:05 Пряма трансляція Мальме - Динамо Київ: онлайн-трансляція 5 туру Ліги Європи. LIVE 3658
11:04 Пряма трансляція Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE 1433

Рафаїлов: Солігорський Шахтар – це рівень Вернидуба

Сьогодні 13:19 946 0
Сергій Рафаїлов прокоментував перехід екс-тренера Зорі Юрія Вернидуба у солігорський Шахтар
Рафаїлов: Солігорський Шахтар – це рівень Вернидуба
#Вернидуб, #Рафаїлов, #Шахтар

Джерело - ТаТоТаке.

Солігорський Шахтар за рівнем підходить його головному тренеру Юрію Вернидуб.

Про це розповів генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Раз він пішов туди, напевно, це його рівень. Це його рівень, нехай спробує. Згоден, що третя команда чемпіонату Білорусі - звучить не дуже переконливо. Напевно, інших пропозицій не було.

Я бажаю йому успіхів, нехай працює", - відзначив Рафаїлов.

Нагадаємо, Вернидуб стартував із поразки у чемпіонаті Білорусі.

Раніше, Вернидуб вказав на пропозиції від клубів УПЛ.

Коментарі ()