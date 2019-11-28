Рафаїлов: Солігорський Шахтар – це рівень Вернидуба

Солігорський Шахтар за рівнем підходить його головному тренеру Юрію Вернидуб.

Про це розповів генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Раз він пішов туди, напевно, це його рівень. Це його рівень, нехай спробує. Згоден, що третя команда чемпіонату Білорусі - звучить не дуже переконливо. Напевно, інших пропозицій не було.

Я бажаю йому успіхів, нехай працює", - відзначив Рафаїлов.