 Франков: Як можна зустрітися на Євро-2020 з Росією? Легко | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Франков: Як можна зустрітися на Євро-2020 з Росією? Легко

Сьогодні 09:25 313 0
Відомий журналіст розповів про шанси зустрічі України і Росії
Франков: Як можна зустрітися на Євро-2020 з Росією? Легко
#Франков, #Росія

Джерело - Чемпіон.

Є три варіанти зустрічі збірних України та Росії на Євро-2020.

Про це заявив журналіст Артем Франков у Telegram.

"Як можна зустрітися на Євро з Росією? Легко.

1. Ми другі, вони виграють свою групу (ага!). Здрастуйте у чвертьфіналі у Мюнхені, 3 липня.

2. Ми виграємо свою групу, вони у себе другі. Здрастуйте в чвертьфіналі у Баку, 4 липня.

3. Є маса розкладних варіантів щодо півфіналів, але для цього хоча б однієї зі збірних потрібно фінішувати третьою-прохідний.

Коротше, ви зрозуміли: ймовірністю зустрічі України та Росії на Євро в політичних розкладах і плануванні подорожей цілком можна знехтувати.

Але є ще одна чудова можливість: зіграти з ким-небудь в Санкт-Петербурзі, у Анатолія Тимощука і Ярослава Ракицького під боком! Для цього "всього лише" займаємо третє місце в групі (при потрібному розкладі третіх місць в цілому), в Бухаресті ляскаємо переможця групи F (Португалія, Франція, Німеччина, нагадаю) і - ось вона, Північна столиця північного сусіда", - зазначив Франков.

Раніше, за результатами жеребкування фінальної частини Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами, Австрією і переможцем плей-оф стикових матчів шляху A/D.

Нагадаємо, Пятов ввійшов у символічну збірну відбору на Євро-2020.

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