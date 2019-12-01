Франков: Як можна зустрітися на Євро-2020 з Росією? Легко

Є три варіанти зустрічі збірних України та Росії на Євро-2020.

Про це заявив журналіст Артем Франков у Telegram.

"Як можна зустрітися на Євро з Росією? Легко.

1. Ми другі, вони виграють свою групу (ага!). Здрастуйте у чвертьфіналі у Мюнхені, 3 липня.

2. Ми виграємо свою групу, вони у себе другі. Здрастуйте в чвертьфіналі у Баку, 4 липня.

3. Є маса розкладних варіантів щодо півфіналів, але для цього хоча б однієї зі збірних потрібно фінішувати третьою-прохідний.

Коротше, ви зрозуміли: ймовірністю зустрічі України та Росії на Євро в політичних розкладах і плануванні подорожей цілком можна знехтувати.

Але є ще одна чудова можливість: зіграти з ким-небудь в Санкт-Петербурзі, у Анатолія Тимощука і Ярослава Ракицького під боком! Для цього "всього лише" займаємо третє місце в групі (при потрібному розкладі третіх місць в цілому), в Бухаресті ляскаємо переможця групи F (Португалія, Франція, Німеччина, нагадаю) і - ось вона, Північна столиця північного сусіда", - зазначив Франков.