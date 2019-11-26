Манчестер Сіті - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті (Англія) - Шахтар Донецьк (Україна)

Ліга чемпіонів. Груповий етап.

Група C, 5 -й тур

26 листопада, 22:00

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Донецький Шахтар зіграє проти Манчестер Сіті в 5 турі Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 26 листопада, на стадіоні Сіті оф Манчестер. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, розпочинаючи з 21:45.

У першому матчі команд, який відбувся у 1 турі в Харкові, містяни розгромили гірників - 0:3. У 4 турі Шахтар у драматичному матчі врятувався у Загребі (3:3), а Манчестер Сіті розписав нічию в Мілані з Аталантою (1:1). Підопічні Каштру після 4 матчів мають у своєму активі 5 очок і ділять 2-3 місця з загребським Динамо. Манчестер Сіті впевнено лідирує у квартеті C, маючи 10 очок. У Аталанти Руслана Маліновського лише 1 очко в 4 матчах.