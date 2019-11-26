Манчестер Сіті - Шахтар: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 листопада донецький Шахтар у матчі Ліги чемпіонів зіграє проти Манчестер Сіті.

Стали відомі стартові склади команд.

Актуально: Манчестер Сіті - Шахтар: онлайн-трансляція 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Отаменді, Фернандінью, Анхеліньо – Де Брейне, Родрі, Гюндоган – Б. Сілва, Жезус, Стерлінг.

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Тете, Коваленко, Коноплянка – Мораес.

Манчестер Сіті очолює групу С і може в сьогоднішньому матчі гарантувати собі плей-оф Ліги чемпіонів. Шахтар посідає друге місце, але очки в Англії будуть дуже корисними для боротьби з Аталантою та загребським Динамо.