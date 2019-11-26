Манчестер Сіті - Шахтар Донецьк 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті (Англія) - Шахтар Донецьк (Україна)

Ліга чемпіонів. Груповий етап.

Група C, 5 -й тур

26 листопада, 22:00

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Матч завершується. Шахтар сенсаційно везе додму один заліковий пункт у матчі із Манчестер Сіті.

90' Відверто збивав Фернандіньо на фланзі Тете. Заслужена жовта картка була показана гравцеві Манчестер Сіті.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Вимушена заміна в складі "гірників". Замість травмованого Жуніора Мораеса грати буде Данило Сікан.

88' Пробивав з льоту Стерлінг з меж штрафного після закидання від Анхеліньо, але м'яч звалився з ноги і полетів повз ворота.

86' Перехопили останнім часом ініціативу донеччани. Контролюють вони м'яч в центрі поля, щоб була можливість відпочити гравцям захисної лінії.

85' Закидав Фоден у штрафну, куди вривався на швидкості Стерлінг, але Пятов на виході перехопив м'яч.

84' Пауза в матчі. Отримав пошкодження в зіткненні з суперником Антоніо.

82' М'яко закинув Фоден в штрафну, куди увірвався Сілва і пробив головою, але м'яч полетів слабо і точно в руки голкіперу.

80' Продавив захисника по флангу Стерлінг і подав в штрафну, але прочитав епізод Пятов і забрав м'яч у руки.

78' Чергова заміна у складі "городян". Замість Родрі Ернандеса гру продовжувати буде Філ Фоден.

76' Підхопив м'яч на фланзі Сілва і прострілив низом вздовж воріт, але на виході Пятов перехопив цей пас.

74' Тікав на швидкості по флангу Стерлінг, але напоровся на Ісмаїлі, який грамотно поставив корпус і відібрав м'яч.

72' Помилився на виході Пятов, дозволивши обіграти себе Жезусу, який віддав під удар Сільві. М'яч після серії рикошетів ледь не закотився у ворота, але Кривцов з лінії виніс сферу в підкаті.

70' Заміна відбулася у складі господарів. Замість Кевіна Де Брейне гру продовжувати буде Давид Сільва.

69' ГОООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок! Тете пасом запустив по флангу Додо, який в дотик прострілив у штрафну, куди увірвався Соломон і в дотик відправив сферу точно в нижній кут.

68' Віддавав у розріз Жезус у штрафну. куди вривався Кевін Де Брейне, але його випередив Додо і виніс сферу на кутовий.

67' Перша заміна в нашому поєдинку. Замість Євгена Коноплянки шанс проявити себе отримав Манор Соломон.

66' Прибрав Канселу на замаху суперника перед чужим штрафним і пробив по воротах. Пятов спокійно потягнув м'яч з нижнього кута.

64' Віддавав пас в розріз Тете на хід Мораесу, але повернувся в оборону Анхеліньо і перехопив м'яч у підкаті.

62' Стерлінг втік у контратаку, протягнув м'яч до штрафної і пробив в дальній кут, але точності не вистачило цього пострілу.

60' Змістився з флангу в штрафну Тете і пробив по воротах, але м'яч від ноги захисника полетів на кутовий.

58' Обрізався на своїй половині поля Додо. М'яч перехопив Жезус і увірвався в штрафну, але Матвієнко перехопив сферу в підкаті.

56' Гол! Забиває Манчестер Сіті! Увірвався в штрафну суперника на швидкості Жезус, пішов від двох захисників, але замість удару вирішив покотити поперек на Гюндогана, який без проблем відправив м'яч у нижній кут.

54' З кута поля навісив Де Брейне на лінію воротарського, але вийшов з воріт Пятов і кулаками виніс сферу в центр поля.

52' Утікав у контратаку Тете по правій бровці і віддав пас на хід Мораесу, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

51' Увірвався в штрафну суперника Кевін Де Брейне і прострілив низом вздовж воріт, але Пятов на виході перехопив м'яч.

49' Зачепився за м'яч Гюндоган в чужій штрафній, і пробив з розвороту, але м'яч полетів поруч зі штангою.

48' Перехопив м'яч в центрі поля Мораес, але не зміг ним розпорядитися як слід. Відразу ж підскочили три захисника і накрили форварда.

46' Другий тайм розпочався!

Нічия у Манчестері після першої половини гри, при досить рівній грі.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Зі штрафного навісив на одинадцятиметрову позначку Канселу, але спокійно м'яч головою виніс Коваленко.

42' Отримав м'яч перед чужим штрафним Гюндоган і пробив по воротах. Рикошетом від ноги Степаненка сфера полетіла на кутовий.

40' Увійшов Коноплянка в штрафну на швидкості і пробив у ближній кут з-під захисника. М'яч став легкою здобиччю для Едерсона.

39' Пауза в матчі. Отримав Мораес пошкодження в зіткненні з Фернандіньо. Потребує медичної допомоги гравець Шахтаря.

38' Зважився на дальній удар метрів з двадцяти восьми Отаменді. М'яч полетів набагато вище поперечини.

36' М'яко закинув Патрік в штрафну, куди вривався на швидкості Мораес, але трохи не дотягнувся він до м'яча.

34' Навісив Анхеліньо на дальню штангу з лівого флангу. Тут пробив головою Отаменді, але м'яч прилетів точно в руки Пятову.

32' З правого флангу Канселу прострілив низом у центр штрафного, але тут спокійно м'яч виніс в центр поля Кривцов.

30' Увірвався на швидкості Канселье в чужу штрафну, прибрав захисника на замаху і подав на дальню штангу, але тут замкнути не вдалося Стерлінгу.

28' З кутового навісив Тете в центр штрафної, куди вривався Матвієнко, але програв він верхову боротьбу Родрі і не зміг пробити по воротах.

26' Обрізався Тете в центрі поля, подарувавши м'яч Родрі, який відкотив під удар Гюндогану, але з пострілом останнього впорався П'ятов.

24' У розріз віддавав Гюндоган в штрафну на Де Брейне, але прочитав епізод Степаненко і перехопив цей пас.

22' Закидав Матвієнко зі своєї половини поля на хід Мораес. але той програв верхову боротьбу за м'яч Отаменді.

20' Утікав на ворота суперника Мораес після закидання від Патріка, але першим на м'ячі виявився Едерсон.

18' Після подачі з кутового пробивав головою Кривцов, але м'яч полетів трохи вище поперечини.

16' На виході помилився Едерсон, подарувавши м'яч Тете, який з флангу змістився в штрафну і пробив по порожніх воротах, але з лінії виніс сферу в підкаті Фернандіньо.

14' На дальню штангу закинув Гюндоган, куди увірвався Сілва і головою скинув в центр, але тут пробити Жезус не дозволив Кривцов.

12' Мораес віддавав в розріз на хід Коноплянці, але прочитав епізод Фернандіньо і перехопив цей пас.

10' Ззаду по ногах Мораесу заїхав в центрі поля Фернандіньо. Арбітр все бачив і призначив штрафний удар на користь гостей.

8' Відмінним розрізним пасом виводив Фернандіньо в штрафну суперника Жезуса, але м'яч на виході перехопив Пятов.

6' Прорвався по правому флангу Де Брейне і спробував прострілити в штрафну, але від ноги захисника м'яч полетів на кутовий.

5' Перехопив м'яч на чужій половині поля Гюндоган і тут же віддав вперед на хід Жезусу, але першим вдале перехоплення зробив Матвієнко.

3' Проривався на швидкості по правій бровці Тете, але наткнувся на Анхеліньо, який грамотно поставив корпус і відібрав м'яч.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле, лунає гімн Ліги чемпіонів.

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар зіграє проти Манчестер Сіті в 5 турі Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 26 листопада, на стадіоні Сіті оф Манчестер. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, розпочинаючи з 21:45.

У першому матчі команд, який відбувся у 1 турі в Харкові, містяни розгромили гірників - 0:3. У 4 турі Шахтар у драматичному матчі врятувався у Загребі (3:3), а Манчестер Сіті розписав нічию в Мілані з Аталантою (1:1). Підопічні Каштру після 4 матчів мають у своєму активі 5 очок і ділять 2-3 місця з загребським Динамо. Манчестер Сіті впевнено лідирує у квартеті C, маючи 10 очок. У Аталанти Руслана Маліновського лише 1 очко в 4 матчах.