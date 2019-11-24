 Манчестер Сіті - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН

Сьогодні 18:04 511 0
Манчестер Сіті - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН
#Манчестер Сіті, #Шахтар, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті (Англія) - Шахтар Донецьк (Україна)

Ліга чемпіонів. Груповий етап.
Група C, 5 -й тур
26 листопада, 22:00

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Донецький Шахтар зіграє проти Манчестер Сіті в 5 турі Ліги чемпіонів. 

Матч відбудеться 26 листопада, на стадіоні Сіті оф Манчестер. Початок о 22:00 за київським часом. 

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, розпочинаючи з 21:45.

У першому матчі команд, який відбувся у 1 турі в Харкові, містяни розгромили гірників - 0:3. У 4 турі Шахтар у драматичному матчі врятувався у Загребі (3:3), а Манчестер Сіті розписав нічию в Мілані з Аталантою (1:1). Підопічні Каштру після 4 матчів мають у своєму активі 5 очок і ділять 2-3 місця з загребським Динамо. Манчестер Сіті впевнено лідирує у квартеті C, маючи 10 очок. У Аталанти Руслана Маліновського лише 1 очко в 4 матчах.

 
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