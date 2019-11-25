Нападник Манчестер Сіті пропустить декілька тижнів

Манчестер Сіті найближчим часом не зможе розраховувати на нападника команди Серхіо Агуеро, який отримав травму в матчі проти Челсі.

Про це розповів головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола.

За словами Гвардіоли, Агуеро пропустить кілька тижнів. Таким чином, він не візьме участі в завтрашньому матчі "місцян" проти Шахтаря у п'ятому турі Ліги чемпіонів.

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У поточному сезоні на рахунку Агуеро 13 голів і два ассист в 16 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Нагадаємо, Тайсон та Марлос пропустять матч з Манчестер Сіті.