Джерело - football.ua.
Манчестер Сіті найближчим часом не зможе розраховувати на нападника команди Серхіо Агуеро, який отримав травму в матчі проти Челсі.
Про це розповів головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола.
За словами Гвардіоли, Агуеро пропустить кілька тижнів. Таким чином, він не візьме участі в завтрашньому матчі "місцян" проти Шахтаря у п'ятому турі Ліги чемпіонів.
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У поточному сезоні на рахунку Агуеро 13 голів і два ассист в 16 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.
Нагадаємо, Тайсон та Марлос пропустять матч з Манчестер Сіті.