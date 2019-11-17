 Збірна Сербії - збірна України 2:1. ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Сербії - збірна України 2:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 17:10 7356 0
Збірна Сербії - збірна України 2:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна Сербії - збірна України

Євро 2020. Кваліфікаційний раунд, група B
17 листопада, 16:00

63' Маліновський виконав подачу - Коваленка на мить випередив захисник суперника.

62' Радоньїч намагався вийти один на один з голкіпером, але Матвієнко у підкаті вибив м'яч.

61' Яремчуку не вдалося пройти останнього захисника суперника.

59' Збірна України стала грати першим номером, а гсоподарі знову відішли назад. Караваєв виводив на ударну позицію Циганкова, але трішки сильна була передача.

58' Зараз сербам варто сподіватися на позитивний результат у Люксембурзі - чи зможуть господарі зрівняти рахунок у матчі з Португалією.

56' Захисники українців у карному майданчику забули Мітровича, який переправив м'яч у ворота Пятова - 2:1.

55' Миколенко на собі заробив штрафний. Маліновський небезпечно подав, але Кривцов не встиг на м'яч.

54' Українці мали шанс відзначитися, але Маліновський не зорієнтувався у карному майданчику суперника.

53' Родич порушив правила проти Циганкова - стандартне положення гості розіграли.

51' Миколенко втратив м'яч і знову пробивав Ляйїч - м'яч пролетів вище перекладини воріт.

50' Ляйїч пробивав у ближній кут воріт - Пятов надійно зіграв.

48' Ярмоленко переграв Ляйїча і подав - захисник вибив м'яч - Маліновський був першим на підборі, але удар не вийшов.

47' На половині поля суперника українці перехопили м'яч - Ярмоленко не зміг пройти опонента.

46' Розпочався другий тайм матчу. У перерві матчу замін не було.

Загалом першу половину не погано провели підопічні Шевченка, швидко оговтавшись від невдалого початку матчу.

45+1' Перша половина зустрічі завершилася - 1:1. А тим часом Португалія перемагає Люксембург (1:0) - відзначився Фернандеш.

45' Циганков - Караваєв і атаку завершував Яремчук - голкіпер в падінні врятував команду, витягнувши м'яч з кута. До основного часу компенсовано одну хвилину.

44' Як і у Львові Сербія має проблеми на лівому фланзі захисту. Саме на цю зону українці намагаються тиснути.

42' Циганков виконав передачу на Миколенка, якому не вдалося зупинити не зручну передачу у карному майданчику суперника.

40' Гра заспокоїлася - українці намагаюся більше контролювати м'яч.

38' Льяїч намагався з партнером обігратися в стінку на лінії карного майданчику - не вдало і м'яч опинився у руках Пятова.

36' Господарі грають першим номером, намагаючись знову вийти вперед.

34' Неподалік кутового прапорця гості забили штрафний. Маліновський подав у центр карного майданчика Сербії - Кривцова випередив гравець суперника.

32' Яремчук після передачі Циганкова технічно поклав м'яч у дальній кут воріт - 1:1.

31' Ярмоленко в атаці порушив правила проти Мітровича. Маліновський виконав передачу на фланг на Коваленка, але півзахисник не дістав м'яч. А була не погано позиція.

30' Тадич і Радоньїч загострювали гру попереду - кутовий. Після подачі Матвієнко головою вибив м'яч.

28' Знову господарі заволоділи ініціативою на полі. Ляйїч пробив поруч зі стійкою воріт. А тим часом у паралельному матчі Люксембург - Португалія 0:0. То ж в режимі онлайн Сербія виходить на Євро-2020.

26' Небезпечна подача із кутової позначки - Пятов на мить випередив Мітровича.

25' Серби небезпечно атакують - Сидорчук заблокував удар Радоньїча.

23' Яремчук не зміг переграти голкіпера - на добиванні був Ярмоленко - м'яч поцілив у стійку воріт Сербії.

22' Поступово українці переводять гру на половину поля суперника. Серби стараються завдяки дрібним фолам збити ритм гри підопічних Шевченка.

20' Циганков пробив у ближній кут воріт господарів - голкіпер суперника надійно зіграв і забрав м'яч. 

19' Караваєв вийшов на вільний простріл і намагався по флангу запустити Циганкова, але не точно виконав передачу.

18' Знову правим флангом атаки українці шукають щастя попереду - дійшовши до карного майданчика, відіграли м'яч назад у центр поля.

16' На цю хвилину матчу серби більше володіють м'ячем - 55%. 

14' Мітрович пробивав - м'яч рикошетом від захисника потрапив до Тадича, який пробив повз ворота.

13' Ярмоленко намагався влучити у ближній кут воріт сербів - повз ворота.

12' Циганков виконав подачу на ближню стійку - Караваєва на мить випередив захисник господарів.

11' Після пропущеного гола українці намагалися створити першу змістовну атаку. Караваєв заробив кутовий.

9' Тадич ударом з точки переграв Пятова - 1:0.

8' Серби активно грають з перших хвилин - Гудель пробив по центру воріт і Пятов з другої спроби спіймав м'яч. У наступній атаці Тадич пробив і м'яч влучив у руку захисника Матвієнка - пенальті. Матвієнко отримав попередження.

7' Знову з правого атаки серби прострілювали - Пятов перехопив передачу Радоньїча.

6' Ляйїч загострював гру передачею у карний майданчик - Сидорчук вчасно перехопив передачу серба.

5' Нем. Максимович порушив правила проти Циганкова у центрі поля. Після розіграшу стандартного положення українці втратили м'яч.

3' Коларов довгою передачею через півполя намагався попереду знайти нападника, але не вдало виконав передачу.

1' Матч розпочався. Гравці збірної Сербії грають у чернвоній формі, українці - у жовтій.

На цьому матчі працюватиме шотландська бригада арбітрів на чолі з Боббі Мадденом. На лініях йому допомагатимуть Девід Рум і Грем Стюарт. Четвертий арбітр - Дональд Робертсон.

Команди на футбольному полі. Лунають гімни країн.

Залишається кілька хвилин до початку матчу. Пропонуємо стартові склади команд за цим посиланням

Збірна України в останньому матчі відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2020 зіграє проти збірної Сербії.

Матч відбудеться 17 листопада, о 16:00 за київським часом на стадіоні Райко Мітич у Белграді.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу Сербія - Україна, починаючи з 15:45.

Нагадаємо, збірна України розтрощила сербів у Львові (5:0) в першій грі команд відбіркового турніру. Збірна України пропускала 9-й тур кваліфікації і зіграла контрольну гру з Естонією (1:0), а серби у матчі відбору Євро 2020 мінімально пеемогли збірну Люксембургу (3:2).

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