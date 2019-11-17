Коваленко і Караваєв вийдуть у стартовому складі збірної України на матч із Сербією

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади збірних Сербії і України на матч відбуору на Євро-2020.

Сербія: Райкович, Нем. Максимович, Радоньич, Гудель, А. Митрович, Тадич, Коларов (К), Родич, Миленкович, Нік. Максимович, Ляйїч

Запасні: Дмитрович, Роцков, Мілетич. Младенович, Мілівоєвич, Спайїч, Мілунович, Гачінович, Лукич, Джурічич, Мілінкович-Савич, Павлович.

Україна: Пятов(К), Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Яремчук, Циганков, Миколенко, Коваленко, Караваєв, Матвієнко

Запасні: Паньків, Лунін, Соболь, Пластун, Болбат, Шабанов, Коноплянка, Шепелев, Буяльський, Шахов, Безус, Бесєдін.

Початок о 16:00 за Києвом.

Раніше, Коноплянка зазначав, що серби хочуть зробити камбек.