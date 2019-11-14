 Португалія розгромила Литву, Сербія здолала Люксембург. Результати матчів відбору Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Португалія розгромила Литву, Сербія здолала Люксембург. Результати матчів відбору Євро-2020

Вчора 23:40 1030 0
Розгромні перемоги Англії та Португалії
Португалія розгромила Литву, Сербія здолала Люксембург. Результати матчів відбору Євро-2020
#Франція, #Англія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 листопада, відбулися сім матчів відбору чемпіонату Європи 2020 року.

Збірна Англія вдома декласувала Чорногорію, забивши 5 голів вже у першій половині зустрічі. Португалія вдома знищила Литву, забивши шість сухих м’ячів. А от Люксембург зумів дати бій Сербії, забивши два голи на виїзді, один з яких на рахунку гравця київського Динамо Родрігеса. Та все ж Сербія святкувала перемогу.

Чехія і Косово проводили вирішальний матч у боротьбі за друге місце у групі А. Чехія святкувала вольову перемогу і вийшла на Євро-2020.

Відбір до чемпіонату Європи 2020
14 листопада
Група А

Англія - Чорногорія 7:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 11 Окслейд-Чемберлен, 2:0 - 19 Кейн, 3:0 - 24 Кейн, 4:0 - 30 Рашфорд, 5:0 - 37 Кейн, 6:0 - 66 Шофранац, 7:0 - 84 Абрагам

Чехія - Косово 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Нухіу, 1:1 - 71 Крал, 2:1 - 79 Челустка

Група В

Португалія - Литва 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Роналду (пен), 2:0 - 22 Роналду, 3:0 - 52 Піцці, 4:0 - 56 Пасіенсія, 5:0 - 63 Сілва, 6:0 - 65 Роналду

Сербія - Люксембург 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Мітрович, 2:0 - 43 Мітрович, 2:1 - 54 Родрігес, 3:1 - 70 Радонич, 3:2 - 75 Турпель

Група Н 

Туреччина - Ісландія 0:0 

Франція - Молдова 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Раце, 1:1 - 35 Варан, 2:1 - 79 Жиру (пен)

Албанія - Андорра 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Балай, 1:1 - 18 Мартінес, 1:2 - 48 Мартінес, 2:1 - 55 Манай

Раніше, збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі.

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