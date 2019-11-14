Безус: Мій гол зі штрафного - імпровізація і фарт

Кожен, хто приїжджає в збірну України, відчуває себе гравцем команди.

Про це заявив півзахисник збірної України Роман Безус в ефірі каналу Футбол 1.

"Був радий зіграти. Вдалося забити переможний м'яч. Грав на не зовсім звичній позиції, але в цілому задоволений. Тренери спробували багатьох нових гравців. Головне, що ми перемогли. Ми привчили до своєї гри всіх уболівальників. Тренер перед матчем говорив, що ми повинні показати хороший футбол і здобути результат.

У першому таймі було багато моментів. Мій штрафний - імпровізація і фарт. Це не домашня заготовка. Кожен, хто приїжджає в збірну, відчуває себе гравцем команди. Так, у нас є кістяк, але коли хтось випадає, можеш отримати шанс. Коли у мене не було ігрової практики в клубі, Шевченко дзвонив мені і підтримав", - зазначив Безус.