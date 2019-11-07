Сирота про Каштру: Потрібно мати неабиякий талант, щоб так розвалити Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Екс-воротар Динамо Святослав Сирота щасливий, що головним тренером Шахтаря працює Луїш Каштру.
Про це він написав у Facebook.
"Як уболівальник Динамо, я дуже щасливий річним вибором тренера Шахтаря. Так вдало розвалити команду за кілька місяців, маючи стільки гравців найвищого рівня, потрібно мати неабиякий талант.
Сергій Анатолійович, низький уклін і подяка від мене і всіх моїх друзів. Пятов - мегакруто", - написав Сирота.
Раніше, Шахтар врятувався у неймовірному матчі із Динамо Загреб.
Нагадаємо, Степаненко отримав пошкодження у матчі з Динамо.