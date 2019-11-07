Рейнджерс зіграє з Порту, Лаціо прийме Селтік. Матчі 4 туру Ліги Європи

Сьогодні зіграють у ЛЄ Динамо та Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 листопада, відбудуться матчі четвертого туру Ліги Європи.

Відбудуться всі матчі туру, окрім зустрічі Гімарайнш - Арсенал, яка була зіграна вчора, 6 листопада. У тому матчі команди зіграли внічию 1:1.

На статус центрального поєдинку звітного туру претендують матчі Копенгаген - Динамо, Базель - Хетафе і Вольфсбург - Гент. У цих матчах зустрічалися лідери своїх груп. Також варто виокремити матч Рейнджерс - Порту, який важливий у боротьбі за вихід до плей-оф змагань.

Розклад матчів Ліги Європи:

Група А

19:55 - Ф91 Дюделанж - Севілья

19:55 - АПОЕЛ - Карабах

Група В

19:55 - Копенгаген - Динамо (трансляція Футбол 1)

19:55 - Лугано - Мальме

Група С

19:55 - Базель - Хетафе

19:55 - Краснодар - Трабзонспор

Група D

19:55 - ЛАСК Лінц - ПСВ

19:55 - Русенборг - Спортинг

Група Е

19:55 - ЧФР Клуж - Ренн

19:55 - Лаціо - Селтік (трансляція Футбол 2)

Група F

19:55 - Стандарт - Айнтрахт

Група G

22:00 - Рейнджерс - Порту

22:00 - Феєнорд - Янг Бойз

Група Н

22:00 - Еспаньйол - Лудогорець

22:00 - Ференцварош - ЦСКА

Група І

22:00 - Вольфсбург - Гент (трансляція Футбол 2)

22:00 - Олександрія - Сент-Етьєн (трансляція Футбол 1)

Група J

22:00 - Вольфсберг - Башакшехір

22:00 - Боруссія М - Рома

Група К

22:00 - Брага - Бешикташ

22:00 - Вулвергемптон - Слован

Група L

17:50 - Астана - АЗ Алкмар (трансляція Футбол 1)

22:00 - Манчестер Юнайтед - Партизан