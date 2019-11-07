Рейнджерс зіграє з Порту, Лаціо прийме Селтік. Матчі 4 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 листопада, відбудуться матчі четвертого туру Ліги Європи.
Відбудуться всі матчі туру, окрім зустрічі Гімарайнш - Арсенал, яка була зіграна вчора, 6 листопада. У тому матчі команди зіграли внічию 1:1.
На статус центрального поєдинку звітного туру претендують матчі Копенгаген - Динамо, Базель - Хетафе і Вольфсбург - Гент. У цих матчах зустрічалися лідери своїх груп. Також варто виокремити матч Рейнджерс - Порту, який важливий у боротьбі за вихід до плей-оф змагань.
Розклад матчів Ліги Європи:
Група А
19:55 - Ф91 Дюделанж - Севілья
19:55 - АПОЕЛ - Карабах
Група В
19:55 - Копенгаген - Динамо (трансляція Футбол 1)
19:55 - Лугано - Мальме
Група С
19:55 - Базель - Хетафе
19:55 - Краснодар - Трабзонспор
Група D
19:55 - ЛАСК Лінц - ПСВ
19:55 - Русенборг - Спортинг
Група Е
19:55 - ЧФР Клуж - Ренн
19:55 - Лаціо - Селтік (трансляція Футбол 2)
Група F
19:55 - Стандарт - Айнтрахт
Група G
22:00 - Рейнджерс - Порту
22:00 - Феєнорд - Янг Бойз
Група Н
22:00 - Еспаньйол - Лудогорець
22:00 - Ференцварош - ЦСКА
Група І
22:00 - Вольфсбург - Гент (трансляція Футбол 2)
22:00 - Олександрія - Сент-Етьєн (трансляція Футбол 1)
Група J
22:00 - Вольфсберг - Башакшехір
22:00 - Боруссія М - Рома
Група К
22:00 - Брага - Бешикташ
22:00 - Вулвергемптон - Слован
Група L
17:50 - Астана - АЗ Алкмар (трансляція Футбол 1)
22:00 - Манчестер Юнайтед - Партизан