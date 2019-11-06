Джерело - Чемпіон.
У матчі 4 туру Ліги Європи Віторія Гімарайнш приймав лондонський Арсенал.
Перший гол був забитий в останню десятихвилинку, коли після подачі із штрафного Мустафі переправив м’яч у ворота господарів.
Однак господарі змогли зрівняти рахунок у доданий час. Бруну Дуарте ударом через себе увігнав м’яч у ворота Арсенала.
Ліга Європи
Груповий етап, 4 тур
06 листопада
Група F
Гімарайнш – Арсенал 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 81 Мустафі, 1:1 - 90+1 Дуарте
Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном, а Динамо вдома не змогло переграти Копенгаген.