Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Шахтар Донецьк - Динамо Загреб
22 жовтня, 19:55
Головний арбітр матчу - Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)
Асистенти - Пау Себріан Девіс та Роберто Дель Паломар (обидва - Іспанія)
Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуэра Монтеро (Іспанія)
Відповідальні за VAR: Алехандро Ернандес і Теодоро Собріно.
Донецький Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів зіграє проти загребського Динамо.
Матч відбудеться 22 жовтня, у Харкові на РСК Металіст. Початок о 19:55 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку не телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч можна переглянути ТУТ.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гри Шахтар Донецьк - Динамо Загреб. Початок о 19:50.
Нагадаємо, у 2 турі Шахтар, завдяки голу Соломона, вирвав перемогу в Аталанти (1:2), а Динамо поступилося Манчестер Сіті (2:0).