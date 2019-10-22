Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція

Текстова трансляція матчу третього туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар Донецьк - Динамо Загреб

22 жовтня, 19:55

Головний арбітр матчу - Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Асистенти - Пау Себріан Девіс та Роберто Дель Паломар (обидва - Іспанія)

Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуэра Монтеро (Іспанія)

Відповідальні за VAR: Алехандро Ернандес і Теодоро Собріно.

Донецький Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів зіграє проти загребського Динамо.

Матч відбудеться 22 жовтня, у Харкові на РСК Металіст. Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку не телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч можна переглянути ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гри Шахтар Донецьк - Динамо Загреб. Початок о 19:50.

Нагадаємо, у 2 турі Шахтар, завдяки голу Соломона, вирвав перемогу в Аталанти (1:2), а Динамо поступилося Манчестер Сіті (2:0).