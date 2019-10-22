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Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE

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Відеотрансляція матчу третього туру Ліги чемпіонів
Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 3 турі групи C Ліги чемпіонів прийматиме Динамо Загреб.

Матч відбудеться 22 жовтня, на РСК Металіст у Харкові.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матчу Шахтар - Динамо Загреб можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 1 годину до початку гри.

Також наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

У 2 турі чемпіонської ліги гірники на віїзді вирвали перемогу в Аталанти (2:1), а Динамо поступилося в Манчестері Сіті (0:2).

Після 2 турів у квартеті С лідирує Манчестер Сіті, який має 6 очок. Шахтар з 3 пунктами ділить 2-3 місце з Динамо. Аталанта нашого Руслана Маліновського після двох поразок займає останнє місце.

Напередодні повідомлялося, що Шахтар готує гучний трансфер.

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