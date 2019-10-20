Зінченко здійснив мрію майбутньої дружини

Джерело - Чемпіон.
Футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко зробив подарунок на день народження своїй майбутній дружині Владі Седан.
У stories Instagram журналістка опублікувала відео того, як Олександр подарував їй собаку, заспівавши перед цим пісню "Happy birthday".
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Дівчина не очікувала такого сюрпризу і розплакалася.
"Як же я про нього мріяла ... За пісню окреме дякую", - написала Седан.
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