Зінченко здійснив мрію майбутньої дружини

Джерело - Чемпіон.

Футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко зробив подарунок на день народження своїй майбутній дружині Владі Седан.

У stories Instagram журналістка опублікувала відео того, як Олександр подарував їй собаку, заспівавши перед цим пісню "Happy birthday".

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Дівчина не очікувала такого сюрпризу і розплакалася.

"Як же я про нього мріяла ... За пісню окреме дякую", - написала Седан.

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