Коноплянка та Ісмаїлі у стартовому складі на матч із Динамо Загреб

Стали відомі стартові склади на матч третього туру групи С Ліги чемпіонів Шахтар - Динамо Загреб

Джерело - Чемпіон.

Євген Коноплянка та Ісмаїлі вийдуть із перших хвилин на матч Шахтаря проти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.

Стартові склади:

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес.

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Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч,Теофіль-Катрен, Ділавер, Періч, Леовац – Ольмо, Адемі, Моро, Оршіч – Гаврановіч.

Напередодні повідомлялося, що Шахтар готує гучний трансфер.