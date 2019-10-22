Коноплянка та Ісмаїлі у стартовому складі на матч із Динамо Загреб

Джерело - Чемпіон.
Євген Коноплянка та Ісмаїлі вийдуть із перших хвилин на матч Шахтаря проти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.
Стартові склади:
Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес.
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Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч,Теофіль-Катрен, Ділавер, Періч, Леовац – Ольмо, Адемі, Моро, Оршіч – Гаврановіч.
Напередодні повідомлялося, що Шахтар готує гучний трансфер.