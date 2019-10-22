Шахтар - Динамо Загреб 2:2. Як це було

Текстова трансляція матчу третього туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар Донецьк - Динамо Загреб

22 жовтня, 19:55

Головний арбітр матчу - Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Асистенти - Пау Себріан Девіс та Роберто Дель Паломар (обидва - Іспанія)

Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуэра Монтеро (Іспанія)

Відповідальні за VAR: Алехандро Ернандес і Теодоро Собріно.

Матч звершився із рахунком 2:2

90+2 Тайсон пробив із 20 метрів, м’яч забрав голкіпер

90 Заміна у Динамо. Іванушец виходить замість Оршича

89 Небезпечна контратака Динамо! Ольмо пройшов до воріт Пятова та пробив у ближню стійку

86' Подачу із кутового перехоплює голкіпер Загреба

85' Ісмаїлі прострілював у штрафну Динамо, однак удар блокують захисники

84' Заміна у Шахтаря. Віктор Коваленок міняє Марлоса.

82' Леовац виконав плдачу із кутового, але уважно діють захисники "гірників"

79' Марлос не зміг пробити по воротам Динамо

78' Ольмо віддав розрізну передачу у штрафну Шахтаря, однак першим на м’ячі Пятов

75' Гол! 2:2 - Додо зрівнює рахунок у матчі! Додо увірвався у штрафну після передачі Алана Патріка та обіграв голкіпера. Бразилець знову фантастично входить у гру

72' Знову небезпечно біля воріт Пятова! Ольмо пробивав із лінії штрафної, але удар заблокували захисники. Динамо заробило кутовий

70' Команди обмінялися небезпечними атаками, однак до удару по воротам так і не дійшло

68' У Динамо замість Адемі вийшов Гояк

68' Стоянович подає на Ольмо, удар блокують захисники

67' Соломон виходить замість Коноплянки

66' Додо міняє Сергія Болбата

64' Адемі отримав жовту картку за грубий підкат проти Болбата

64' Небезпечно біля воріт Динамо. Марлос пробивав із-за меж штрафної, м’яч потрапив до Тайсона, однак бразилець не зміг нанести удар

62' Заміна у Динамо. Петкович міняє Гаврановича

60' Гол! 1:2 - Оршич впевнено реалізовує одинадцятиметровий

59' VAR підтверджує правильність рішення Антоніо Матеу Лаоса

59' Болбат отримав жовту за розмови, Пятов за порушення правил

58' Пятов порушує правила у штрафній. Голкіпер завалив Гаврановича, арбітр призначає пенальті!

58' Знову небезпечно біля воріт Шахтаря. Удар Ольмо блокують захисники

53' Мораес із лінії штрафної пробивав по воротам Динамо, повз дальну штангу

50' Небезпечний момент! Оршич прорвався зі своєї половини поля та пробив у штангу. М’яч відскочив до Ольмо, який пробив у дев’ятку, але Пятов витягнув!

47' Небезпечний простріл-удар від Леоваца, м’яч пролетів над перекладеною

46' Розпочався другий тайм

Перший тайм завершився із рахунком 1:1

45' Небезпечна атака Шахтаря, однак ніхто із "гірників" не зміг нанести удар по воротам Динамо

43' Стоянович перехопив м’яч, гравці Динамо побігли у контратаку, однак до удару справа не дійшла

41' Положення поза грою рятує Шахтар від потенційного голу

40' Ольмо небезпечно увірвався у штрафну Шахтаря, однак м’яч знову вибили захисники

36' Небезпечний момент біля воріт Пятова. Гавранович знайшов пасом Оршича у штрафній Шахтаря, однак м’яч вибили захисники перед ударом

34' Невдалий розіграш від "гірників"

33' Шахтар заробив кутовий

30' Коноплянку завалили поблизу штрафної, арбітр не помітив фолу

25' Гол! 1:1 – Дані Ольмо зрівнює рахунок у матчі, після прострілу Оршича

22' Діно Періч отримав другу жовту карту у Динамо за зрив перспективної атаки Шахтаря

22' Перший небезпечний момент у штрафній Шахтаря, удар Гаврановича заблокували захисники

21' Діно Періч отримав другу жовту карту у Динамо за зрив перспективної атаки Шахтаря

19' Гаврановіч порушив правила у штрафній "гірників" проти Кривцова

18' Коноплянка забиває у другому матчі поспіль за Шахтар

15' Гол! 1:0 Коноплянка переграв голкіпера після передачі Марлоса

12' Тайсон віддав гостру передачу на Ісмаїлі у штрафну, який прострілив на Мораеса. Однак удар українського нападника заблокували захисники

8' Коноплянка невдало пробив після передачі Тайсона

8' Стоянович прострілив з флангу, Пятов завбрав м’яч, контратака у Шахтаря не вийшла

6' Стоянович отримав жовту картку за грубий підкат проти Тайсона

3' Перша атака Динамо. Простріл у штрафну перехопив Степаненко

1' Коноплянка прострілював у штрафну, однак на передачу ніхто не відгукнувся

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів зіграє проти загребського Динамо.

Матч відбудеться 22 жовтня, у Харкові на РСК Металіст. Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку не телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч можна переглянути ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гри Шахтар Донецьк - Динамо Загреб. Початок о 19:50.

Нагадаємо, у 2 турі Шахтар, завдяки голу Соломона, вирвав перемогу в Аталанти (1:2), а Динамо поступилося Манчестер Сіті (2:0).