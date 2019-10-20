Перемога Севільї та Реала Сосьєдад. Результати 9 туру Лі-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 жовтня, було зіграно п’ять матчів 9 туру чемпіонату Іспанії.
Перемога дозволила Севільї та Реалу Сосьєдад скоротити відставання від Барселони до 3 очок.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
9 тур, 20 жовтня
Алавес – Сельта 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 50 Магальян, 2:0 – 82 Перес
Реал Сосьєдад – Бетіс 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 12 Лорен, 1:1 – 22 Гарсія, 2:1 – 36 Вілліан, 3:1 – 58 Порту
Еспаньйол – Вільяреал 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 17 Екамбі
Атлетік – Вальядолід 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 33 Вільямс, 1:1 – 71 Мартінес, 71 (автогол)
Севілья – Леванте 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 86 Де Йонг
Нагадаємо, Реал сенсаційно програв Мальорці.
Раніше, Барселона розгромила Ейбар.