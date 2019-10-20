Перемога Севільї та Реала Сосьєдад. Результати 9 туру Лі-Ліги

Андрій Лунін знову просидів матч Вальядоліда на лавці запасних

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 жовтня, було зіграно п’ять матчів 9 туру чемпіонату Іспанії.

Перемога дозволила Севільї та Реалу Сосьєдад скоротити відставання від Барселони до 3 очок.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

9 тур, 20 жовтня

Алавес – Сельта 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Магальян, 2:0 – 82 Перес

Реал Сосьєдад – Бетіс 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 12 Лорен, 1:1 – 22 Гарсія, 2:1 – 36 Вілліан, 3:1 – 58 Порту

Еспаньйол – Вільяреал 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 17 Екамбі

Атлетік – Вальядолід 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Вільямс, 1:1 – 71 Мартінес, 71 (автогол)

Севілья – Леванте 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 86 Де Йонг

Нагадаємо, Реал сенсаційно програв Мальорці.

Раніше, Барселона розгромила Ейбар.