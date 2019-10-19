Реал сенсаційно програв Мальорці у 9 турі Ла-Ліги

Сенсація на Estadio de Son Moix

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру іспанської Ла-Ліги Мальорка вдома зустрічалася з мадридським Реалом.

Господарям вдалося вже на сьомій хвилині відкрити рахунок - відзначився Лаго, який сповна скористався передачею Фебаса. Мадридська команда кинула всі сили в атаку, але так і не змогла зрівняти рахунок. Відзначимо, що матч Реал догравав у меншості - на 74-ій хвилині Одріосола отримав друге попередження.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

9 тур, 19 жовтня

Мальорка - Реал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 7 Лаго

Раніше, Барселона розгромила Ейбар.

Нагадаємо, Іско може стати частиною угоди по переходу Кулібалі у Реал.