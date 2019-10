Англійський нападник Теммі Абрахам незабаром укладе нову угоду з лондонським Челсі.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Фабріціо Романо.

Лондонський клуб близький до продовження контракту з 22-річним гравцем збірної Англії.

...and now Chelsea are “close to an agreement” and “more than confident” to extend Tammy Abraham contract. Totally confirmed. 🔵 #CFC #Chelsea https://t.co/nRhzG12Wys