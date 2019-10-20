Джерело - Чемпіон.
Англійський нападник Теммі Абрахам незабаром укладе нову угоду з лондонським Челсі.
Про це повідомляє журналіст Sky Sport Фабріціо Романо.
Лондонський клуб близький до продовження контракту з 22-річним гравцем збірної Англії.
...and now Chelsea are “close to an agreement” and “more than confident” to extend Tammy Abraham contract. Totally confirmed. 🔵 #CFC #Chelsea https://t.co/nRhzG12Wys— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2019
Чинна угода Абрахама з "синіми" розрахована до червня 2022 року.
Нагадаємо, Челсі зацікавився Маліновським.
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