Моурінью найближчим часом повернеться до тренерської роботи

Джерело - isport.ua.
Жозе Моурінью знайшов новий клуб і найближчим часом приступить до роботи.
Про це президент Ліона Жан-Мішель Оляс заявив в інтерв'ю The Sun.
"Розповім вам все. Ми спілкувалися за допомогою СМСок і обговорили можливу роботу Моурінью у моїй команді.
Жозе розповів що вже визначився з новим клубом і найближчим часом приступить до роботи", - сказав Оляс.
Ліон хотів запросити португальця на заміну попередньому тренеру, Сілвіньо, який був звільнений в понеділок.
Раніше повідомлялося про те, що португалець може очолити Тоттенгем.