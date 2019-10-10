Моурінью найближчим часом повернеться до тренерської роботи

Жозе Моурінью знайшов новий клуб і найближчим часом приступить до роботи.

Про це президент Ліона Жан-Мішель Оляс заявив в інтерв'ю The Sun.

"Розповім вам все. Ми спілкувалися за допомогою СМСок і обговорили можливу роботу Моурінью у моїй команді.

Жозе розповів що вже визначився з новим клубом і найближчим часом приступить до роботи", - сказав Оляс.