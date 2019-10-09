Джерело - Tribuna.com.
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью готовий очолити Тоттенгем.
Про це повідомляє Daily Mail.
Лондонський клуб невдало почав нинішній сезон, в зв'язку з цим з'явилися розмови про можливу відставку Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера.
Португалець залишається без роботи з грудня минулого року, коли він був звільнений з МЮ, але готовий повернутися до тренерської діяльності.
Варіант із запрошенням в Тоттенгем є привабливим для Моурінью.
Також він як і раніше підтримує зв'язок зі своїм колишнім клубом Реалом і готовий чекати, поки не отримає прийнятну пропозицію.
Раніше, Моурінью відмовив Мілану.
Нагадаємо, президент Ла-Ліги мріє про повернення Роналду та Моурінью.