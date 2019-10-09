Португалець також слідкує за ситуацією у Реалі

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью готовий очолити Тоттенгем.

Про це повідомляє Daily Mail.

Лондонський клуб невдало почав нинішній сезон, в зв'язку з цим з'явилися розмови про можливу відставку Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера.

Португалець залишається без роботи з грудня минулого року, коли він був звільнений з МЮ, але готовий повернутися до тренерської діяльності.

Варіант із запрошенням в Тоттенгем є привабливим для Моурінью.

Також він як і раніше підтримує зв'язок зі своїм колишнім клубом Реалом і готовий чекати, поки не отримає прийнятну пропозицію.

Раніше, Моурінью відмовив Мілану.

Нагадаємо, президент Ла-Ліги мріє про повернення Роналду та Моурінью.