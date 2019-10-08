Ліон відправив у відставку головного тренера

Джерело - isport.ua.
Керівництво французького Ліона прийняло рішення відправити у відставку головного тренера команди Сілвіньо.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Босів клубу не влаштувало положення команди, яка за підсумками дев'яти турів займало чотирнадцяте місце в таблиці Ліги 1.
L’OL a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Monsieur Sylvio Mendes Campo Júnior.— Olympique Lyonnais (@OL) October 7, 2019
Pendant le déroulé de cette procédure l’entraînement sera assuré par Monsieur Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho. pic.twitter.com/TMGzMwDVtI
Варто відзначити, що тренерський штаб фахівця залишиться в клубі і, схоже, в грі з Сент-Етьєном керувати буде помічник Сілвіньо Жеральд Батик.
Раніше, Сент-Етьєн вирвав перемогу у Ліона.
Нагадаємо, в матчі Ліги чемпіонів Лейпциг безвольно поступився Ліону.