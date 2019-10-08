Ліон відправив у відставку головного тренера

Фахівець не зумів привести команду до перемог

Керівництво французького Ліона прийняло рішення відправити у відставку головного тренера команди Сілвіньо.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Босів клубу не влаштувало положення команди, яка за підсумками дев'яти турів займало чотирнадцяте місце в таблиці Ліги 1.

L’OL a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Monsieur Sylvio Mendes Campo Júnior.



Pendant le déroulé de cette procédure l’entraînement sera assuré par Monsieur Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho. pic.twitter.com/TMGzMwDVtI — Olympique Lyonnais (@OL) October 7, 2019

Варто відзначити, що тренерський штаб фахівця залишиться в клубі і, схоже, в грі з Сент-Етьєном керувати буде помічник Сілвіньо Жеральд Батик.

Раніше, Сент-Етьєн вирвав перемогу у Ліона.

Нагадаємо, в матчі Ліги чемпіонів Лейпциг безвольно поступився Ліону.