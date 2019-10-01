Визначили дату жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування матчів 1/8 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 3 жовтня.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

У церемонії візьмуть участь знамениті екс-футболісти київського Динамо Павло Яковенко і Владислав Ващук.

Нагадаємо, за підсумками матчів 1/16 фіналу за межами турнірної сітки залишилися Карпати, Волинь і Чорноморець, а останній учасник 1/8 фіналу визначиться в завтрашньому матчі між Рухом і Маріуполем.

Переможцем чотирьох попередніх розіграшів трофею ставав Шахтар, а до фіналу останнього розіграшу дійшов представник другого українського дивізіону Інгулець.