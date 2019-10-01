Аталанта - Шахтар: онлайн-трансляція

Текстова трансляція матчу 2 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі групи С Ліги чемпіонів Шахтар зіграє з Аталантою.

Мтч відбудеться сьогодні, 1 жовтня, о 19:55 на стадіона Джузеппе Меацца в Мілані.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також трансляція буде доступну ТУТ.

Чемпіон проведе для текстовий онлайн матчу, розпочинаючи з 19:45.

До заявки гірників потрапило 20 футболістів, а напередодні підопічні Каштру провели тренування на легендарному міланському стадіоні.

До слова, букмекери не вірять в український гранд і віддають перевагу підопічним Гасперіні.

Крім матчу Аталанта Шахтар, 1 жовтня відбудеться ще 7 поєдинків першого ігрового дня 2 туру.