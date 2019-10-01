Букмекери впевнені в перемозі Аталанти над Шахтарем

Експерти Парі Матч дали свій прогноз

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, в Мілані, на стадіоні Сан-Сіро відбудеться матч другого туру Ліги Чемпіонів у якому Аталанта прийме донецький Шахтар.

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Експерти Парі Матч вважають що у господарів шансів виграти в сьогоднішньому поєдинку набагато більше і приймають ставки на перемогу Аталанти з коефіцієнтом 1,81. Перемога Шахтаря оцінюється коефіцієнтом - 4,45. Нічия - 4,1.

Важливо: Аталанта - Шахтар: онлайн-трансляція 2 туру Ліги чемпіонів

Гра розпочнеться о 19.55. Телетрансляція - телеканал Футбол 1.