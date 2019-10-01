Мій профіль
Аталанта - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:58 361
Шахтар зіграє з Аталантою, Манчестер Сіті прийматиме Динамо. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:13 203
18-річна українка Магучіх, з особистим рекордом, здобула срібну медаль чемпіонату світу
Вчора 22:28 2085 4
Чемпіонат світу з легкої атлетики: онлайн-трансляція. НАЖИВО
Вчора 20:10 6323
Італійський клуб звільнив тренера через Грету Тунберг
Вчора 16:20 1708
Світоліна, на двох тай-брейках, перемогла Ван і вийшла в 1/8 China Open
Вчора 14:40 1601
Левченко та Магучіх боротимуться за нагороди. Анонс 4 дня чемпіонату світу
Вчора 13:00 730
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
Вчора 10:52 7306
Рейтинг WTA: Ястремська встановила черговий особистий рекорд, прорив Завацької і Костюк
Вчора 10:43 15316
Київ-Баскет зазнав розгромної поразки й вилетів з Ліги чемпіонів
Вчора 01:17 1269 1
Навколо спорту
Блоги
Ярмоленка не зупинити! Українець забив шикарний гол у ворота Борнмута
Ярмоленка не зупинити! Українець забив шикарний гол у ворота Борнмута Андрій Твердохліб
28.09.2019 17:19 11733 3
Хабіб відмовився виконувати челендж Ібрагімовича
Хабіб відмовився виконувати челендж Ібрагімовича Valeriy Ruchka
28.09.2019 14:31 557
Боєць MMA освіжився пивом між раундами
Боєць MMA освіжився пивом між раундами Valeriy Ruchka
28.09.2019 14:00 354
Ярмоленко запалює не тільки в нападі. У матчі проти Манчестер Юнайтед українець врятував ворота Вест Гема
Ярмоленко запалює не тільки в нападі. У матчі проти Манчестер Юнайтед українець врятував ворота Вест Гема Андрій Твердохліб
28.09.2019 12:57 1944
Дружина екс-футболіста Динамо відповіла Златану
Дружина екс-футболіста Динамо відповіла Златану Андрій Твердохліб
28.09.2019 10:48 1381
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:59 Футбол Аталанта - Шахтар: онлайн-трансляція 31
10:54 Баскетбол Лень: Постараюся вдосконалити свій триочковий кидок 65
10:38 Гандбол Войводіна - Мотор: онлайн-трансляція матчу SEHA-Ліги 73
10:27 Футбол Шевченко проведе переговори з Міланом 1244
10:15 Футбол Букмекери впевнені в перемозі Аталанти над Шахтарем 342
09:52 Теніс Визначилася суперниця Світоліної в третьому колі China Open 482
09:43 Футбол Парма - Торіно 3:2. Огляд матчу 145
09:32 Футбол Срна: Мав пропозиції від клубів Серії А 422
09:16 Футбол Парма перестріляла Торіно у 6 турі Серії А 244
09:13 Футбол Шахтар зіграє з Аталантою, Манчестер Сіті прийматиме Динамо. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів 203
08:58 Футбол Аталанта - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 361
08:52 Легка атлетика Норвежець Вархольм захистив титул чемпіона світу 218
08:36 Пряма трансляція Аталанта - Шахтар: онлайн-трансляція 2 туру Ліги чемпіонів 741
08:33 Футбол Аталанта – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 704
08:10 Футбол Манчестер Юнайтед - Арсенал 1:1. Огляд матчу 369
30 Вересня 2019
23:58 Футбол Манчестер Юнайтед розписав нічию з Арсеналом у 7 турі АПЛ 393
23:42 Блог Фантастичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу очима уболівальників 871
23:27 Футбол Манчестер Сіті цікавиться півзахисником Шахтаря 1183
23:14 Футбол Шахтар провів відкрите тренування на Сан Сіро 367
22:58 Блог Ломаченко показав як відновлюється після бою 1418
22:28 Легка атлетика 18-річна українка Магучіх, з особистим рекордом, здобула срібну медаль чемпіонату світу 2085 4
22:25 Баскетбол Вестбрук пропустить передсезонний матч Х'юстона 280
22:07 Легка атлетика Смелик не пробився до фіналу чемпіонату світу у бігу на 200 метрів 457
21:43 Футбол Українські арбітри обслуговуватимуть матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи 365
21:37 Футбол Срна: Не розумію, чому Маліновський не дістався до першої команди Шахтаря 663

Аталанта - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:58 361 0
Аталанта - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Аталанта (Бергамо, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Ліга чемпіонів УЄФА, Груповий раунд. Група С, 2-й тур
Мілан, стадіон Джузеппе Меацца
1 жовтня, 19:55
Трансляція - Футбол 1. Текстова трансляція на Чемпіоні.
 
Головний арбітр - Тобіас Стілер (Німеччина)
Асистенти арбітра - Майк Пікел і Крістіан Гіттельман (обидва - Німеччина)
Четвертий арбітр - Бастіан Данкерт (Німеччина)
Відеоасистент арбітра - Фелікс Цваєр (Німеччина)
 
Донецький Шахтар зіграє матч 2 туру Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти. Це буде перша зустріч команд в історії.
У 1 турі, який відбувся 18 вересня, гірники вдома програли Манчестер Сіті (0:3), а бергамці у гостях, досить несподівано, поступилися загребському Динамо (0:4).
Після гри з містянами підопічні Луїша Каштру встигли провести 2 гри в чемпіонаті України. У 8 турі Шахтар мінімально переміг Десну, а в 9-му розтрощив полтавську Ворсклу. 
У матчі проти Аталанти гірникам не зможуть допомогти захисники Давід Хочолава та Богдан Бутко, у яких травми. Також не полетів з командою хавбек Андрій Тотовицький. Загалом ще до заявки на гру потрапили 20 футболістів.
 
Аталантапісля розгрому в Загребі зуміла реабілітуватися в Серії А. У 5 турі Руслан Маліновський і Ко впевнено перемогли Рому в гостьовій грі, а в 6-му влаштували погром Сассуоло, також на виїзді.
У матчі проти Шахтаря Гасперіні навряд чи зможе розраховувати на нападника Луїса Муріеля, який захворів. Усі інші в строю.
 
Орієнтовні склади:
 
Аталанта: Голліні, Паломіно, Кьєр, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Маліновский, Гомес, Ілічич, Сапата
Шахтар: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Маркос, Тете, Тайсон, Марлос, Мораес
 
Пряма мова:
 
Джан П'єро Гасперіні (головний тренер Аталанти): "Попереду дуже відповідальний поєдинок, адже всі знають підсумок зустрічі в Загребі. Ми в складному становищі після поразки. Це непроста група й лише шість матчів - права на помилку немає. Шахтар - міцна команда. На користь суперника свідчать результати й рівень футболістів. Донеччани дуже давно виступають на такому рівні, в Лізі чемпіонів. Ми ж новачки турніру, і, напевно, більшому можемо повчитися в них, ніж вони в нас. Суперник краще адаптований до участі в таких міжнародних змаганнях. Вважаю, що Ліга чемпіонів – подарунок для Аталанти. Сподіваюсь, ми дістанемо не лише задоволення, а й очки, а наші вболівальники запам’ятають завтрашній вечір".
 
Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря): "Ми мусимо бути готовими. Передусім наша лінія захисту має відповідати за це, бути у всеозброєнні. На мій погляд, завтрашній поєдинок буде стратегічним, дуже тактичним. Перший тур став невдалим за результатом і для Шахтаря, і для Аталанти, тому обидві команди гнатимуться за перемогою. Нам необхідно бути уважними в цих аспектах, аби повезти до України позитивний підсумок".
 
Цікаві факти:
  • Аталанта вперше прийматиме українську команду
  • Аталанта не поступається вдома в 12 єврокубкових поєдинках
  • Шахтар лише одного разу вигравав у італійців у 11 матчах. 2 нічиї та 8 поразок

Прогноз Чемпіона: 1:2

Коментарі ()