Аталанта - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Аталанта (Бергамо, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Ліга чемпіонів УЄФА, Груповий раунд. Група С, 2-й тур

Мілан, стадіон Джузеппе Меацца

1 жовтня, 19:55

Головний арбітр - Тобіас Стілер (Німеччина)

Асистенти арбітра - Майк Пікел і Крістіан Гіттельман (обидва - Німеччина)

Четвертий арбітр - Бастіан Данкерт (Німеччина)

Відеоасистент арбітра - Фелікс Цваєр (Німеччина)

Донецький Шахтар зіграє матч 2 туру Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти. Це буде перша зустріч команд в історії.

У 1 турі, який відбувся 18 вересня, гірники вдома програли Манчестер Сіті (0:3), а бергамці у гостях, досить несподівано, поступилися загребському Динамо (0:4).

Після гри з містянами підопічні Луїша Каштру встигли провести 2 гри в чемпіонаті України. У 8 турі Шахтар мінімально переміг Десну, а в 9-му розтрощив полтавську Ворсклу.

У матчі проти Аталанти гірникам не зможуть допомогти захисники Давід Хочолава та Богдан Бутко, у яких травми. Також не полетів з командою хавбек Андрій Тотовицький. Загалом ще до заявки на гру потрапили 20 футболістів.

Аталантапісля розгрому в Загребі зуміла реабілітуватися в Серії А. У 5 турі Руслан Маліновський і Ко впевнено перемогли Рому в гостьовій грі, а в 6-му влаштували погром Сассуоло, також на виїзді.

У матчі проти Шахтаря Гасперіні навряд чи зможе розраховувати на нападника Луїса Муріеля, який захворів. Усі інші в строю.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Голліні, Паломіно, Кьєр, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Маліновский, Гомес, Ілічич, Сапата

Шахтар: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Маркос, Тете, Тайсон, Марлос, Мораес

Пряма мова:

Джан П'єро Гасперіні (головний тренер Аталанти): "Попереду дуже відповідальний поєдинок, адже всі знають підсумок зустрічі в Загребі. Ми в складному становищі після поразки. Це непроста група й лише шість матчів - права на помилку немає. Шахтар - міцна команда. На користь суперника свідчать результати й рівень футболістів. Донеччани дуже давно виступають на такому рівні, в Лізі чемпіонів. Ми ж новачки турніру, і, напевно, більшому можемо повчитися в них, ніж вони в нас. Суперник краще адаптований до участі в таких міжнародних змаганнях. Вважаю, що Ліга чемпіонів – подарунок для Аталанти. Сподіваюсь, ми дістанемо не лише задоволення, а й очки, а наші вболівальники запам’ятають завтрашній вечір".

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря): "Ми мусимо бути готовими. Передусім наша лінія захисту має відповідати за це, бути у всеозброєнні. На мій погляд, завтрашній поєдинок буде стратегічним, дуже тактичним. Перший тур став невдалим за результатом і для Шахтаря, і для Аталанти, тому обидві команди гнатимуться за перемогою. Нам необхідно бути уважними в цих аспектах, аби повезти до України позитивний підсумок".

Цікаві факти:

Аталанта вперше прийматиме українську команду

Аталанта не поступається вдома в 12 єврокубкових поєдинках

Шахтар лише одного разу вигравав у італійців у 11 матчах. 2 нічиї та 8 поразок

Прогноз Чемпіона: 1:2