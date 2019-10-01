Шахтар зіграє з Аталантою, Манчестер Сіті прийматиме Динамо. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 жовтня, у Європі відбудуться перші матчі 2 туру Ліги чемпіонів 2019/20.
У групі С донецький Шахтар у Мілані гратиме проти Аталанти, а Манчестер Сіті прийматиме загребське Динамо. Серед найбільш цікавих протистоянь вечора - Тоттенгем - Баварія, яке відбудеться у Лондоні о 22:00.
Аталанта - Шахтар: онлайн-трансляція 2 туру Ліги чемпіонів
Матчі 2 туру Ліги чемпіонів:
Група С
19:55 - Аталанта - Шахтар (трансляція Футбол 1)
22:00 - Манчестер Сіті - Динамо Загреб
Група А
19:55 - Реал Мадрид - Брюгге (Футбол 2)
22:00 - Галатасарай - ПСЖ
Група В
22:00 - Тоттенгем - Баварія (Футбол 2)
22:00 - Црвена Звезда - Олімпіакос
Група D
22:00 - Локомотив - Атлетіко Мадрид
22:00 - Ювентус - Баєр Леверкузен
Your week just got better.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2019
It's matchday 👊
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