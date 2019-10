Шахтар зіграє з Аталантою, Манчестер Сіті прийматиме Динамо. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів

Сьогодні, 1 жовтня, у Європі відбудуться перші матчі 2 туру Ліги чемпіонів 2019/20.

У групі С донецький Шахтар у Мілані гратиме проти Аталанти, а Манчестер Сіті прийматиме загребське Динамо. Серед найбільш цікавих протистоянь вечора - Тоттенгем - Баварія, яке відбудеться у Лондоні о 22:00.

Аталанта - Шахтар: онлайн-трансляція 2 туру Ліги чемпіонів

Матчі 2 туру Ліги чемпіонів:

Група С

19:55 - Аталанта - Шахтар (трансляція Футбол 1)

22:00 - Манчестер Сіті - Динамо Загреб

Група А

19:55 - Реал Мадрид - Брюгге (Футбол 2)

22:00 - Галатасарай - ПСЖ

Група В

22:00 - Тоттенгем - Баварія (Футбол 2)

22:00 - Црвена Звезда - Олімпіакос

Група D

22:00 - Локомотив - Атлетіко Мадрид

22:00 - Ювентус - Баєр Леверкузен

