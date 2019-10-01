Аталанта - Шахтар 1:2. Як це було

Текстова трансляція матчу 2 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується. Ми побачили рівну гру від двох команд, але наприкінці Шахтар вирвав перемогу в епізоді, у якому вже ніби все завершено. Браво "гірники"!!!

90' ГООООООООООЛ! Шахтар вириває перемогу в матчі! Вже завершився додатковий час, але суддя дав завершити "гірникам" дограти контратаку, Додо увірвався у штрафну, віддав пас на Соломона, який приніс Шахтарю першу перемогу в Лізі чемпіонів.

90' Відверто збивав Тайсона на фланзі Маліновський, перериваючи контратаку. Заслужена жовта картка для українця.

90' Болбат не може продовжити гру. Додо виходить на поле.

90' Виграв підбір у штрафному суперника Гомес і покотив низом, але Пятов потугнув м'яч з кута.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Пауза в матчі. Отримав ліктем по спині Маліновський в центрі поля у верховій боротьбі.

88' Свіжий Коноплянка втік по лівій бровці і прострілив низом у штрафну, але цей пас легко перехопив Толой.

87' Заміна у "гірників". Замість Марлоса догравати поєдинок буде Євген Коноплянка.

86' Довгим пасом Маліновський знайшов на правому фланзі Сапату, але той не зміг обробити м'яч як слід і випустив його за межі поля.

84' Підібрав м'яч на лінії штрафного Коваленко і пробив низом у ближній кут, але точність підвела футболіста Шахтаря.

83' По центру протягнув м'яч Степаненко до лінії штрафної і пробив у падінні. Голліні не без зусиль перевів м'яч на кутовий.

82' Хапав Толой руками Тайсона в центрі поля, зриваючи контратаку суперника. "Гірчичник" заробив гравець Аталанти.

81' Пройшов по флангу Сапата і покотив низом у штрафну, але тут м'яч підхопив Кривцов і виніс його далеко в центр поля.

80' На швидкості проривався по правому флангу Марлос, але напоровся на Толоя, який грамотно поставив корпус і відібрав сферу.

78' Втік по лівій бровці Мюріель і навісив на дальню штангу, де готовий був замикати Сапата, але не зміг він дотягнутися до м'яча.

76' Пауза в матчі. У зіткненні з суперником отримав по обличчю Кривцов. Знадобиться медична допомога футболісту Шахтаря.

75' Знайшов пасом Сапата в штрафному суперника Мюріеля, який з розвороту стрельнув по воротах, але м'яч від спини захисника полетів на кутовий.

74' Виграв підбір в штрафному суперника Госенс і стрельнув з льоту по воротах, але м'яч полетів набагато вище поперечини.

73' Знайшов розрізним пасом Тайсон в штрафному супернику Ісмаїлі, який прострілив уздовж воріт від лицьової лінії, але ніхто з партнерів так і не зміг пробити по воротах.

72' Заміна у Шахтаря. Замість Алана Патріка шанс проявити себе отримав Манор Соломон.

71' Остання заміна у складі Аталанти. Замість Андреа Мазіелло гру продовжить Луїс Мюріель.

70' Пауза в матчі. Наступив у минулому епізоді Сапата на ногу Пятову

69' Вискочив один на один з голкіпером Сапата, після розрізного пасу від Гомеса, але переграти в ближньому бою Пятова йому не вдалося

68' Обігрався Тайсон в стіночку з Мораесом, після чого пробив з лінії штрафного майданчика, але точно в руки голкіперу.

67' Втік по флангу Госенс і подав на дальню штангу, де міг замикати Гомес, але у нього з голови буквально м'яч зняв Ісмаїлі.

66' У центрі поля відверто збив суперника в підкаті Болбат. За зрив контратаки отримав Сергій жовту картку.

64' Рукою підіграв собі Де Рон в центрі поля. Акуратніше треба грати голландцеві, адже у нього вже є жовта картка.

63' Втік по правому флангу Гомес і покотив низом у штрафну на Сапату, який пробив у один дотик, але м'яч полетів поруч зі штангою.

61' Відмінним пасом Маліновський знайшов у штрафному суперника Пашаліч, який пробив другим дотиком, але м'яч застряг в гущі захисників.

59' Довгим пасом Ісмаїлі знайшов в центрі поля Мораеса, але того руками штовхнув у спину Мазіелло. Штрафний удар виконають гості.

58' Відразу ж ще одна заміна в складі Аталанти. Замість Ханса Хатебура гру продовжувати буде Робін Госенс.

57' Зачепився за м'яч у чужій штрафній Ісмаїлі і з розвороту пробив у ближній кут, але вкрай неточним вийшов цей постріл.

56' Руслан Маліновський вийшов на заміну замість Йосипа Іличича!

55' Марлоса на своїй половині поля зніс в підкаті Паломіно. Пожалів на цей раз жовтої картки для порушника суддя.

54' Покотив Гомес уздовж лінії штрафного майданчика під удар Кастанью, але той в дотик стрельнув точно в руки голкіперу.

53' Протягнув м'яч до штрафної суперника Марлос і покотив під удар Мораесу, але в останній момент сферу в підкаті виніс подалі Толой.

52' Зважився на дальній удар метрів з двадцяти трьох Патрік, але м'яч не сильно відірвався від землі і влучив у корпус захиснику.

51' Невдало розіграли штрафний удар гості. Після навісу в район одинадцятиметрової позначки м'яч спокійно виніс головою Толой.

50' На своїй половині поля Де Рон заїхав ззаду по ногах Патріку. Розцінив це порушення правил суддя на жовту картку.

49' У верховій боротьбі Болбата підштовхнув у спину Кастань. Штрафний удар виконуватимуть футболісти донецької команди.

47' Прорвався на швидкості Болбат по флангу і подав на дальню штангу, але нікого з партнерів там не виявилося. Буде удар від воріт.

46' Другий тайм розпочався!

45' Небезпечний штрафний заробив Шахтар. Марлос пробив у поперечину і суддя дав свисток, який означає завершення першої половини гри.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Відверто Патріка в центрі поля скосив Іличич. без особливих роздумів суддя показав порушнику "гірчичник".

43' Третю жовту для Шахтаря дає суддя, Мораес занадто активно боровся із захисником Аталанти.

42' Міг знов тікати Мораес на ворота після закидання від Патріка, але порушив він правила у верховій боротьбі проти Толоя.

40' ГООООООЛ! Мораес зрівнює рахунок! Відмінним пасом Патрік вирізав у штрафну, куди вбіг Мораес, відірвався від захисника і вискочив один на один з голкіпером. З другої спроби форвард обіграв Голліні і вколотив м'яч у порожні ворота.

39' Ісмаїлі з лівого флангу низом покотив в центр на Патріка, який пробив по воротах метрів з двадцяти двох, але точно в руки голкіперу прилетіла сфера.

37' Степаненко в центрі поля в грубому підкаті пішов в ногу Пашаличу. Суддя дозволив дограти епізод, після чого показав відкладену жовту картку.

36' Провалилася оборона господарів, дозволивши вискочити Мораесу один на один з голкіпером після пасу від Патріка, але натуралізованому українцю переграти Голліні не вдалося.

35' Підхопив м'яч на фланзі Болбат і навісив в район воротарського, але сфера звалилася з ноги і полетіла точно в руки голкіперу.

33' Проривався на швидкості Патрік до чужого штрафного, але перед лінією впав після підкату від Толой. Свисток арбітра промовчав.

32' Проривався Хатебур по правій бровці, але напоровся на Ісмаїлі, який спокійно відібрав м'яч, а потім ще й порушив правила гравець Аталанти.

31' Підхопив м'яч перед чужим штрафним Марлос і спробував закрутити в дальній кут, але Голліні в красивому стрибку перевів м'яч на кутовий.

30' Заспокоїлася гра, Аталанта тримає м'яч на своїй половині, не поспішаючи вперед.

28' Гол! Аталанта відкриває рахунок у матчі! З правого фланга пішла подача, Пятов невдало вийшов з воріт, пролетівши повз м'яч і Сапата пробив головою майже в порожні ворота.

27' Кастань покотив низом у штрафну на Сапату, але той занадто довго вовтузився з м'ячем і в підсумку втратив його в боротьбі з Кривцовим.

26' Покотив з флангу в центр штрафного у черговий раз Іличич, але тут спокійно м'яч в аут виніс Ісмаїлі. Надійні поки в обороні гості.

24' Пройшов до чужого штрафного Гомес і покотив направо, де в дотик Іличич навісив на дальню штангу, але тут нікого з партнерів не виявилося.

23' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Мораес і скинув головою в штрафну на Ісмаїлі, але того випередив Толой і виніс м'яч в аут.

21' Покотив з лівого флангу Ісмаїлі в центр на Мораеса, який намагався пробити по воротах, але заблокував цей постріл Толой.

20' Могли "гірники" тікати в контратаку, Тайсон протягнув м'яч на чужу половину поля, обіграв захисника, але далеко відпустив від себе м'яч, який став легкою здобиччю для голкіпера.

19' Закинув Гомес в штрафну, куди на всіх парах вривався Сапата, але Пятов вийшов з воріт і спокійно перехопив сферу руками.

18' З флангу віддав Ісмаїлі на хід Тайсону, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля. Аут будуть вкидати господарі.

17' Кривцов, який ніби збив словенського нападника, отримав жовту у тому епізоді.

16' ПЯТОВ! Воротар Шахтаря потягнув удар Іличича.

15' Здалося на повторі, що симулював Іличич, але арбітр все ж вказав на точку.

14' Упав Іличич у штрафному Шахтаря. Суддя вказав на пенальті!

13' Обрізався на своїй половині поля Матвієнко, подарувавши м'яч Гомесу, але той не зміг втекти до воріт, так як Пятов підстрахував свого партнера і виніс м'яч в аут.

12' Тонким пасом віддавав Мораес в штрафну, куди вривався Марлос, але в останній момент м'яч перехопив в підкаті Толой.

11' З правого флангу Гомес покотив в центр на Сапату, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Кривцов і не дозволив пробити по воротах.

9' Змістився з лівого флангу в штрафну Мораес і спробував пробити по воротах, але м'яч у підкаті заблокував захисник.

8' У центрі поля отримав ззаду по ногах Мораес від Паломіно. можна було показати картку, але арбітр обмежився усним попередженням.

7' Проривався по правому флангу Хатебур і спробував прострілити низом у штрафну, але м'яч в польоті вийшов за межі поля.

6' З кута поля навісив Гомес на ближню штангу, де зміг пробити головою Паломіно, але сфера полетіла набагато вище поперечини.

5' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Хатебур і прострілив уздовж воріт на Сапату, але Кривцов у підкаті перевів м'яч на кутовий.

4' Перехопив м'яч у центрі поля Коваленко і тут же вирізав на хід Мораесу, але той не зміг відірватися від захисника і втратив сферу.

3' Довгим пасом шукав Де Рон в штрафному суперника Ілічича, але вийшов з воріт Пятов і забрав м'яч у руки..

2' У боротьбі Мораесу дісталося від півзахисників Аталанти, але свисток судді мовчить.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд.

У 2 турі групи С Ліги чемпіонів Шахтар зіграє з Аталантою.

Мтч відбудеться сьогодні, 1 жовтня, о 19:55 на стадіона Джузеппе Меацца в Мілані.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також трансляція буде доступну ТУТ.

Чемпіон проведе для текстовий онлайн матчу, розпочинаючи з 19:45.

До заявки гірників потрапило 20 футболістів, а напередодні підопічні Каштру провели тренування на легендарному міланському стадіоні.

До слова, букмекери не вірять в український гранд і віддають перевагу підопічним Гасперіні.

Крім матчу Аталанта Шахтар, 1 жовтня відбудеться ще 7 поєдинків першого ігрового дня 2 туру.