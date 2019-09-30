Денисов: Динамо, швидше за все, буде у трійці найкращих команд УПЛ

Київське Динамо зможе фінішувати в ТОП-3 української Прем'єр-ліги сезону 2019/20 років.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов в ефірі програми Великий футбол.

"Поточний сезон радує тим, що у нас є відразу кілька претендентів на призову зону. Це Десна, Олександрія та Зоря.

Про Динамо ми не забули. Ми за замовчуванням розуміємо, що кияни, швидше за все, будуть в трійці", - сказав Денисов.