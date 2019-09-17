Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, стартує груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2018/19. Першими відкривати програму ігрового дня будуть Ліон і Зеніт.

Матч Ліон - Зеніт відбудеться у передмісті Ліона. Початок матчу заплановано на 19:55.

Український футболіст російського клубу Ярослав Ракицький вийде на поле зі стартових хвилин.

Стартові склади команд:

Ліон: 1 Антоні Лопеш (В), 5 Денайер (К), 6 Марсело, 9 Дембеле, 10 Траоре, 11 Депа, 12 Тьяго Мендес, 14 Дюбуа, 17, Рейн-Аделаїд, 28 Коне, 29 Тусар.

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Зеніт: 1 Луньов (В), 3 Дуглас Сантос, 4 Осоріо, 5 Барріос, 6 Іванович (К), 7 Сердар Азмун, 11 Дріуссі, 15 Караваєв, 18 Жирков, 22 Дзюба, 44 Ракицький.

Раніше повідомлялося, що Ракицький і Ордець щасливі у Росії.