Ліон - Зеніт: онлайн трансляція матчу Ліги чемпіонів

Французька команда - очевидний фаворит у грі проти російського клубу

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі групи G Ліги чемпіонів французький Олімпік Ліон зіграє проти російського Зеніту.

Матч відбудеться 17 вересня, у передмісті Ліона Десін-Шарп'є на Парк Олімпік Ліонне.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2.

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Також матч Ліон - Зеніт онлайн в прямому ефірі можна перегянути в сервісі Olltv.

Трансляція платна та входить до пакету Футбол. Вартість місячного пакету 89 грн.

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Зазначимо, букмекери вважають Ліон очевижним фаворитом гри. Букмекерська компанія Parimatch пропонує перемогу Ліона за коефіцієнт - 1,7, проти 5,1 на перемогу Зеніта. Нічия - 4,95.

Раніше команди вже зустрічалися між собою в рамках Ліги чемпіонів. У сезоні 2015/16 Зеніт двічі переміг - 3:1 в гостях і 2:0 вдома.