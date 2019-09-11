Коноплянка провів перше тренування з Шахтарем

Джерело - football24.ua.
Новоспечений півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка провів перше тренування зі своїм новим клубом.
Про це "гірники" сповістили у своєму Твіттері, доповнивши повідомлення кількома фото гравця під час роботи з м’ячем.
⚒ Первая тренировка @kono10official с "Шахтером". pic.twitter.com/zThUyUwJWO— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 вересня 2019 р.
2-го вересня 2019 року донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки.
Нагадаємо, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря.
Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.