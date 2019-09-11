Коноплянка провів перше тренування з Шахтарем

Коноплянка познайомився з новими партнерами

Новоспечений півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка провів перше тренування зі своїм новим клубом.

Про це "гірники" сповістили у своєму Твіттері, доповнивши повідомлення кількома фото гравця під час роботи з м’ячем.

2-го вересня 2019 року донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки.

Нагадаємо, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря.

Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.