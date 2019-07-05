Моурінью відмовився очолити китайський клуб за сімейними обставинами

56-річний фахівець Жозе Моурінью відмовився очолити китайський Гуанчжоу Евергранд за сімейними обставинами, незважаючи на вигідну пропозицію.
Про це повідомляє The Guardian.
Португальця також не цікавить робота в збірній, він вважав за краще б повернутися в клубний футбол.
Моурінью був звільнений з Манчестер Юнайтед в середині грудня минулого року. У МЮ тренер заробляв близько 15 мільйонів фунтів на рік, в Китаї йому пропонували набагато більше.
Раніше, екс-тренер Ньюкасла Рафаель Бенітес очолив китайський Далянь Іфань.
Нагадаємо, Бенітес відмовився продовжувати контракт з Ньюкаслом. Іспанський тренер очолював Сорок з 2016 року.
Джерело - ua.tribuna.com.