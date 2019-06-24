Ньюкасл залишився без наставника

Іспанський наставник Рафаель Бенітес більше не є головним тренером Ньюкасл Юнайтед.
Про це повідомляє прес-служба сорок.
Чинна угода з фахівцем закінчується в кінці червня. Клубу так і не вдалося домовитися з тренером про новий контракт.
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"Ми хотіли б подякувати Рафу і його штабу за їх старання протягом останніх трьох років і їх вагомий внесок в наші досягнення. Ми також дякуємо нашим уболівальникам, футболістам і працівникам за їх терпіння в період невизначеності. Клуб починає роботу за призначенням нового тренера", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Бенітесу пропонували контракт з гігантською зарплатою.
Джерело - xsport.ua.