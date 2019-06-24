Єзерський: Збірна України має хороші шанси виграти свою групу

Якщо такий настрій і віддача, як були навесні, збережуться до осені, то перше місце від команди Андрія Шевченка нікуди не дінеться.

Таку думку висловив колишній захисник збірної України Володимир Єзерський, повідомляє zbirna.com.

"Результат і гра дає нам привід говорити про те, що у збірної України хороші шанси виграти свою групу. Але дуже важливо, щоб ніхто з основних виконавців не отримав травму.

Осінь, вважаю, найбільш сприятливим часом року для збірної України. Хоча синьо-жовті привчили нас до перемог і навесні. Не в останню чергу це через те, що багато наших збірників виступають в Європі, де зимові паузи в чемпіонатах набагато менше. До того ж Динамо і Шахтар часто пробиваються в єврокубкову весну ...

Зараз не потрібно дивитися в турнірну таблицю, а й далі намагатися грати на результат, показуючи якісний футбол, який збірній України вдається показувати. Якщо такий настрій і віддача, як були навесні, збережуться до осені, то перше місце від команди Андрія Шевченка нікуди не дінеться", - сказав Єзерський.