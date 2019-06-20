Лукаку погодив контракт з Інтером

Бельгієць переїде до Італії

Нападник Манчестер Юнайтеда і збірної Бельгії Ромелу Лукаку погодив контракт з міланським Інтером.

Про це повідомляє The Sun.

26-річний бельгієць домовився з Манчестер Юнайтед, що клуб відпустить його за 75 млн фунтів. У той же час агент форварда Федеріко Пасторелло домовився з Інтером про контракт із зарплатою в 180 тисяч фунтів на тиждень.

У минулому сезоні Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 45 матчів у всіх турнірах, де забив 15 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Контракт Ромелу з червоними дияволами дійсний до літа 2022 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку, але відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді.

Джерело - sport.ua.