Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Англійський клуб зацікавлений у продажі нападника, за якого вони хочуть виручити 80 млн євро.
В свою чергу новий тренер Інтера Антоніо Конте хоче підписати нападника Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку, форварда Роми Едіна Джеко та півзахисника Кальярі Нікола Барелла.
Ромелу Лукаку у минулому сезоні зіграв 46 матчах, в яких забив 15 голів.
Раніше, Інтер домовився із Лукаку про 5-річний контракт.
Нагадаємо, Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.
Джерело - sportarena.com.