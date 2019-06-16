Манчестер Юнайтед хоче продати свого нападника

Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Англійський клуб зацікавлений у продажі нападника, за якого вони хочуть виручити 80 млн євро.

В свою чергу новий тренер Інтера Антоніо Конте хоче підписати нападника Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку, форварда Роми Едіна Джеко та півзахисника Кальярі Нікола Барелла.

Ромелу Лукаку у минулому сезоні зіграв 46 матчах, в яких забив 15 голів.

Раніше, Інтер домовився із Лукаку про 5-річний контракт.

Нагадаємо, Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.

Джерело - sportarena.com.