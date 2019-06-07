Мата залишиться в Манчестер Юнайтед

Півзахисник Хуан Мата близький до підписання нового контракту із Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нещодавно іспанський півзахисник отримав від клубу пропозицію про продовження контракту. Наразі про умови угоди нічого невідомо.

Діючий контракт Мати закінчується із Манчестер Юнайтед 30 червня.

У поточному сезоні Мата зіграв у 32 матчах, в яких забив шість м’ячів та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, аргентинець Дієго Марадона, який тренує мексиканську команду Дорадос, може допомогти Манчестер Юнайтед знову виграти трофеї.

Раніше, Інтер домовився із Лукаку про 5-річний контракт.

Джерело - sportarena.