Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку

Нападник МЮ Ромелу Лукаку може бути одним з перших, хто покине клуб влітку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Клуб готовий розлучитися з ним, якщо отримають прийнятну пропозицію. Інтерес до бельгійця приписують Інтеру, ПСЖ і Баварії.

Сам Лукаку і його агент Федеріко Пасторелло по ходу сезону говорили про бажання Ромелу одного разу пограти в чемпіонаті Італії.

Трансферу може посприяти повернення до тренерської роботи Антоніо Конте, якого також представляє Пасторелло. Фахівця пов'язують з Інтером, Ювентусом, Ромою та Міланом, але не всі ці клуби зможуть дозволити собі трансфер Лукаку.

Конте хотів роздобути бельгійця в Челсі влітку 2017, але тоді Ромелу перейшов в МЮ за 75 мільйонів фунтів з Евертона.

Після приходу Оле-Гуннара Сульшера Лукаку програв конкуренцію за місце в основі вихованцю червоних дияволів Маркусу Рашфорд.

Потенційним покупцям Ромелу Лукаку доведеться не тільки заплатити МЮ солідну суму, але і забезпечити нападника високою зарплатою. У Манчестері він заробляє 255 тисяч фунтів на тиждень.

У нинішньому сезоні Лукаку відзначився 15 голами та 4 ассистами в 42 матчах за Юнайтед у всіх турнірах.

Нагадаємо, Барселона розгромила Манчестер Юнайтед та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів.

Також, Манолас може перейти в Манчестер Юнайтед.

Джерело - The Telegraph.