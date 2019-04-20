Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку

Нападник МЮ Ромелу Лукаку може бути одним з перших, хто покине клуб влітку.
Про це повідомляє The Telegraph.
Клуб готовий розлучитися з ним, якщо отримають прийнятну пропозицію. Інтерес до бельгійця приписують Інтеру, ПСЖ і Баварії.
Сам Лукаку і його агент Федеріко Пасторелло по ходу сезону говорили про бажання Ромелу одного разу пограти в чемпіонаті Італії.
Трансферу може посприяти повернення до тренерської роботи Антоніо Конте, якого також представляє Пасторелло. Фахівця пов'язують з Інтером, Ювентусом, Ромою та Міланом, але не всі ці клуби зможуть дозволити собі трансфер Лукаку.
Конте хотів роздобути бельгійця в Челсі влітку 2017, але тоді Ромелу перейшов в МЮ за 75 мільйонів фунтів з Евертона.
Після приходу Оле-Гуннара Сульшера Лукаку програв конкуренцію за місце в основі вихованцю червоних дияволів Маркусу Рашфорд.
Потенційним покупцям Ромелу Лукаку доведеться не тільки заплатити МЮ солідну суму, але і забезпечити нападника високою зарплатою. У Манчестері він заробляє 255 тисяч фунтів на тиждень.
У нинішньому сезоні Лукаку відзначився 15 голами та 4 ассистами в 42 матчах за Юнайтед у всіх турнірах.
Нагадаємо, Барселона розгромила Манчестер Юнайтед та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів.
Також, Манолас може перейти в Манчестер Юнайтед.
Джерело - The Telegraph.