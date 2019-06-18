Булеца: Тренери сказали, що ми не готові грати в Динамо

Тренерський штаб Динамо не бачить у першій команді молодих вихованців клубу.
Про це розповів хавбек киян і збірної України U-20 Сергій Булеца у програмі Трендець.
"Важко говорити зараз про найближче майбутнє, але тренери сказали, що не підходимо. Мені важко це коментувати, це вибір тренерів", - зазначив фуболіст.
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Раніше з'явилася інформація, що гравці Динамо Сергій Булеца та Владислав Супряга продовжать кар'єру в Дніпро-1, щоправда на правах оренди.
Нагадаємо, збірна України U-20, за яку виступали вищезгадані футболісти, стала чемпіоном світу.
Також Булеца потрапив у ТОП-10 найкращих футболістів молодіжного Мундіалю і став володарем срібної бутси турніру.
Джерело - Трендець.