Булеца: Тренери сказали, що ми не готові грати в Динамо

Молодим українським гравцям надзвичайно важко пробитися до першої команди Динамо

Тренерський штаб Динамо не бачить у першій команді молодих вихованців клубу.

Про це розповів хавбек киян і збірної України U-20 Сергій Булеца у програмі Трендець.

"Важко говорити зараз про найближче майбутнє, але тренери сказали, що не підходимо. Мені важко це коментувати, це вибір тренерів", - зазначив фуболіст.

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Раніше з'явилася інформація, що гравці Динамо Сергій Булеца та Владислав Супряга продовжать кар'єру в Дніпро-1, щоправда на правах оренди.

Нагадаємо, збірна України U-20, за яку виступали вищезгадані футболісти, стала чемпіоном світу.

Також Булеца потрапив у ТОП-10 найкращих футболістів молодіжного Мундіалю і став володарем срібної бутси турніру.

Джерело - Трендець.