Чемпіони світу будуть грати за новачка УПЛ на правах оренди

Гравці київського Динамо Сергій Булеца та Владислав Супряга перейдуть у Дніпро-1.

Про це повідомляє Трибуна.

Обидва футболісти будуть виступати на правах оренди.

Булеца ще не дебютував на професійному рівні, він грав лише за юнацькі та молодіжну команди киян.

20-річний футболіст отримав Срібний м'яч за підсумками ЧС-2019. На турнірі він забив 3 голи і зробив 2 ассисти.

Супряга минулого літа перейшов у Динамо з Дніпра-1.

За першу команду київського клубу він провів 10 матчів і зробив 1 ассист

Нагадаємо, Кобахідзе приєднається до СК Дніпро-1.

Джерело - Трибуна.