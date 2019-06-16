Гравці київського Динамо Сергій Булеца та Владислав Супряга перейдуть у Дніпро-1.
Про це повідомляє Трибуна.
Обидва футболісти будуть виступати на правах оренди.
Булеца ще не дебютував на професійному рівні, він грав лише за юнацькі та молодіжну команди киян.
20-річний футболіст отримав Срібний м'яч за підсумками ЧС-2019. На турнірі він забив 3 голи і зробив 2 ассисти.
Супряга минулого літа перейшов у Динамо з Дніпра-1.
За першу команду київського клубу він провів 10 матчів і зробив 1 ассист
Нагадаємо, Кобахідзе приєднається до СК Дніпро-1.
Джерело - Трибуна.